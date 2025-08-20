Snow Manの阿部亮平が、8月20日19時より放送の『クイズタイムリープ』（日本テレビ系）に出演。日本テレビの公式Xにて、クイズ番組でおなじみのハットをかぶった姿が公開され、反響を集めている。

【画像】“ウルトラハット”をかぶって祈る阿部亮平／阿部亮平『クイズタイムリープ』場面写真＆オフショット／【動画】阿部亮平＆劇団ひとりの収録後トーク

■阿部亮平が“伝説のクイズ番組”に『時空を超えて』挑戦！

同番組は、現代バラエティーで活躍する人気芸能人たちが“伝説のクイズ番組”に『時空を超えて』挑戦する、新感覚のクイズ番組。

挑戦する番組は、1988年スタートの 『クイズ世界はSHOW byショーバイ!!』、1990年スタートの『マジカル頭脳パワー!!』、1977年スタートの 『アメリカ横断ウルトラクイズ』、1983年スタートの『高校生クイズ』だ。

■“ウルトラハット”をかぶって祈る阿部亮平

Xで公開されたのは、阿部が 『アメリカ横断ウルトラクイズ』でおなじみの“ウルトラハット”をかぶっている姿。ハットは青地に白の星柄、上には大きなクエスチョンマークがあり、「KING OF QUIZ」と記されている。

また阿部はクイズの解答後だろうか。ぎゅっと目を閉じ、「正解でありますように」と祈るような表情で、両手を合わせて指を組んでいる。

SNSでは「お祈りポーズかわいすぎん？」「あべべかわいすぎるだろ（頭抱えて悶絶）」「目をぎゆっとしててかわいい」「ハット似合ってる」「阿部ちゃんがウルトラハットかぶってるの感慨深すぎる」といった声が寄せられている。

■阿部亮平『クイズタイムリープ』場面写真＆オフショット

■阿部亮平＆劇団ひとりの収録後トーク

Snow Man

