二宮和也、YOASOBI「あの夢をなぞって」カバーの配信決定 初のファンイベント会場限定グッズも解禁
嵐の二宮和也のカバーアルバム『〇〇と二宮と２』の新たな収録曲として、YOASOBI「あの夢をなぞって」の追加配信が20日、決定した。合わせて、初のファンイベント会場限定グッズを解禁された。
同アルバムは7月1日にリリースされ、既に各音楽配信サービスにて配信中のアルバム曲（「Answer」幾田りら／「異世界協奏曲」清野研太朗／「週末のマーチ」Ryo Umekawa／「謎謎」RADWIMPS／「薔薇とローズ」さかいゆう／「ピアス」さとう。／「未来花」スキマスイッチ／「ラストソング」Official髭男dism）に加え、追加での配信となる。「あの夢をなぞって」は8月27日から各音楽配信サービスにて配信開始予定となっている。
また、9月2日からスタートする、ファンイベント『OFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025 "Show Case"』の開催に向けて、各会場限定商品の絵柄も解禁。各地名と公演日がデザインされたワッペンステッカーセットに加え、各ご当地お菓子メーカーとコラボレーションした、オフィスにのオリジナルデザインパッケージのお菓子を販売する。会場販売詳細は8月22日午後6時頃に発表となる。
■オフィスにのオリジナルデザインパッケージご当地お菓子
愛知公演：ウイロバー（株式会社 大須ういろ）
福岡公演：にわかせんぺい（株式会社東雲堂）
北海道公演：札幌おかきOh!焼とうきび（株式会社YOSHIMI）
大阪公演：ぼんち揚（ぼんち株式会社）
東京公演：東京ばな奈（株式会社 グレープストーン）
※ウイロバー、にわかせんぺい、札幌おかきOh!焼とうきびは会場以外でも販売あり。会場以外での販売は、順次更新予定の各お菓子メーカーのサイトおよびSNSで確認
■各会場限定グッズ
ワッペンステッカーセット
