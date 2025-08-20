堂本光一とミュージカル『ナイツ・テイル -騎士物語-』ARENA LIVEで共演した大澄賢也が自身の公式Instagramで、凛々しい衣装姿のツーショットを公開した。

【写真】黒の騎士姿の堂本と大澄の『ナイツ・テイル -騎士物語-』衣装ショットなど

■30年来の知り合いであることも明かす

ミュージカル『ナイツ・テイル -騎士物語-』ARENA LIVEは8月2日～10日まで、東京ガーデンシアターにて上演された。

クリオン役とジェロルド役を演じた大澄は「我らが座長『アーサイト』役の光一くんと」と添えてツーショットを公開。金髪ロングヘア騎士姿の堂本に、かっちりとした袖が特徴的な黒衣装の大澄が笑顔で寄り添っている。2枚目では、大澄がサムズアップし堂本に寄りそったショットも。

「初めての出会いは日テレドラマ『家なき子2』。光一くんは15歳くらいだったか。あれから30年以上が経つ。第一線で走り続ける姿、人間力半端ない。舞台では『ナイツテイル』初演が初共演でしたが、カンパニーが自由に動ける雰囲気作りから、背中で見せるリーダーシップ。いつも、尊敬と感謝の気持ちでいっぱいになる」

「一緒に踊れば分かる光一くんの踊りの凄さ。光一くんの殺陣にも通じるが、一筆書きのように動きに残像が残り、そして自分よがりでなく包容力がある懐の深さに魅了される。『光一』とは、自分自らが輝くだけでなく、沢山の光を一つに束ねる男だと！！」

と、絶賛のメッセージも添えた大澄。

ファンからは「素敵なメッセージ！」「かっこいいお写真をありがとうございます」などといった声が続々と到着。

なお大澄は、自身と堂本、さらに井上芳雄・上白石萌音・音月桂・島田歌穂・宮川浩という共演者が集結した別の衣装ショットも公開している。

■貫禄漂う！黒の騎士姿の堂本と大澄

■共演者との集合ショット