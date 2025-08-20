INI、“本番直前の準備時間”にフォーカス 3年目のタッグ＜＆be＞が寄り添い彩る
11人組ゴローバルボーイズグループ・INI（池崎理人※崎＝たつざき、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢※高＝はしごだか、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が、ヘアメイクアップアーティスト・河北裕介氏がプロデュースする＜＆be＞の新CM『beoff…………be on.』（20日午後1時公開）に出演する。
【動画】貴重！“本番直前の準備時間”でもかっこよさ全開なINI
新CMは、アメリカ西海岸を彷彿（ほうふつ）とさせる開放感あふれるメイクルームを舞台に、INIメンパーの“本番直前の準備時間”にフォーカスした15秒の縦型映像。すぐそばでメンバーを見ているかのような臨場感の中、同ブランドのアイテムでメイクを仕上げたメンバーは、鏡越しに仕上がりをチェックしたり、ゲームやギターに没頭したりと、それぞれ思い思いに準備時間を過ごしている。
ラストシーンでは「僕たちのお気に入りアイテムがパワーアップ」というひと言とともに、メンパーは自信に満ちた表情でステージへと向かう。同ブランドのアイテムが、リラックスして過ごす時間から気合いを入れて臨むステージまでINIのあらゆる瞬間を支えている。同ブランドアイテムでメイクを楽しむすべての人にとっても、何気ない日常から勝負の日まで、どんな時もそっと寄り添い、一人ひとりの美しさを引き出す存在でありたいという想いが込められている。
同ブランドとINIのタッグは今年で3年目を迎える。河北氏とメンパーの息もぴったりで、撮影現場は終始なごやかな雰囲気に包まれていた。冒頭のメイクシーンでは、ヘアメイク中に河北氏と会話を交わす様子も収められ、本番前の自然な表情や空気感をそのまま切り取ったような仕上がりに。メンバー全員が集合するラストシーンは、息の合った一体感が印象的で、メンバー同士の絆の深さを感じさせる瞬間となった。
また、早朝からスタートした長時間の撮影でも、新商品で仕上げたメンバーの肌は最後までツヤやかさをキープ。「保湿力がたっぷりで肌に負担を感じない」「崩れにくいのに、ツヤが長時間続く！」と、メンバーからも絶賛の声が上がっていた。
CMとビジュアルは、きょう20日午後1時から同ブランド公式サイトと公式SNSで展開される。
