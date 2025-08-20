13時の日経平均は797円安の4万2748円、ＳＢＧが241.08円押し下げ 13時の日経平均は797円安の4万2748円、ＳＢＧが241.08円押し下げ

20日13時現在の日経平均株価は前日比797.82円（-1.83％）安の4万2748.47円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は728、値下がりは822、変わらずは67。



日経平均マイナス寄与度は241.08円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が203.94円、東エレク <8035>が41.02円、ファストリ <9983>が28.36円、リクルート <6098>が26.24円と続いている。



プラス寄与度トップは京セラ <6971>で、日経平均を10.53円押し上げている。次いでＯＬＣ <4661>が6.08円、ホンダ <7267>が4.46円、ＫＤＤＩ <9433>が3.44円、キッコマン <2801>が3.29円と続く。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、食料、陸運、鉱業と続く。値下がり上位には非鉄金属、その他製品、機械が並んでいる。



※13時0分1秒時点



株探ニュース

