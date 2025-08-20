爆笑問題・田中裕二、妻・山口もえを撮影した写真に反響「パパさんさすが」「写真に愛情が溢れてる」 家族でグランピングへ
お笑いコンビの爆笑問題・田中裕二（60)の妻でタレントの山口もえ（48）が、20日までに自身のインスタグラムを更新。「息子のリクエストでグランピングへ」行ったことを報告した。
【写真】「パパさんさすが」「写真に愛情が溢れてる」田中裕二が撮影した妻・山口もえ
山口は「BBQも花火も焼きマシュマロも夏を大満喫してきました」と、BBQの写真など複数枚の写真を投稿。2枚目と3枚目は山口がハンモックでくつろぐ姿や、ひまわり畑でほほ笑む姿を写したもので、「パパさんカメラマンの写真です。笑」と明かした。
コメント欄には「パパさんさすが」「写真に愛情が溢れてる」「いい顔してますね〜」「パパ、グッジョブ」「可愛さが増しますね」「夏満喫しててうらやましいです」などの声が寄せられている。
