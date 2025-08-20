3児の母・MAX REINA、13歳長男＆12歳長女＆10歳次男の3ショット公開「ほんと大きくなられましたねー！」「羨ましすぎる夏休み」
ダンスボーカルグループ・MAXのREINA（47）が、20日までに自身のインスタグラムを更新。夏休み中の長男（13）、長女（12）、次男（10）のきょうだいショットを公開した。
【写真】「大きくなられましたねー！」3児の母・MAX REINAの13歳長男＆12歳長女＆10歳次男の3ショット
「ワクワク夏休み 毎年恒例の沖縄帰省」と報告し、2枚の写真をアップ。3きょうだいの集合ショットと、飛行機から撮影した写真を披露した。
REINAは「子供達も楽しみだけど、年に一度の私の夏休み」とウキウキな様子でつづり、「思いっきり甘えて何もしない1週間は最高〜でした ママ、パパ、いつもありがとうね〜!!」と自身も休みを満喫したようだった。
この投稿には「背大きくなりましたね！」「子供達、ほんと大きくなられましたねー！」「羨ましすぎる夏休み」「家族で夏休み楽しめたみたいでよかったです」などのコメントが寄せられている。
REINAは2011年5月に一般男性と結婚。同年11月に長男、13年2月に長女、15年2月に次男が誕生した。
