なかやまきんに君、“被り物”がネタに弊害 「パワー！」披露も笑い声が聞こえず不安顔
なかやまきんに君が20日、都内にて開催されたケンタッキーフライドチキン「とろ〜り月見」シリーズの発表会見に出席。CTO（Chief Tamago Officer）を象徴する卵型の被り物姿で登場するが、そのせいでネタに弊害が出てしまう場面があった。
【写真】騒動後初の公の場に登場したなかやまきんに君
8月27日より全国の店舗にて「とろ〜り月見」シリーズ全4種を数量限定で発売すると発表したケンタッキーフライドチキン。今年は卵好きに向けた新プロジェクト「人類たまご化計画」を始動し、“とろ〜り”にこだわった新商品を開発。「とろ〜り月見和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタル」「とろ〜り月見チーズフィレバーガー」「とろ〜り月見ツイスター」「おもちカスタードの月見パイ」がラインナップされた。
その「人類たまご化計画」を推進すべく、CTO（Chief Tamago Officer）に就任したきんに君。新CMでも着用している卵形をした被り物をかぶって登場し「ヤー！」という鉄板ギャグを披露したのだが、「これを被っていると、周りの音が聞こえにくいんです。皆さんの笑い声が聞こえていないのですが、ウケていますでしょうか？」と不安そうな表情を浮かべる。
そんなきんに君こそ、1日になんと5個も卵を食べるという大の卵好き。そんな生活を送るなかで、最高の半熟卵の作り方を発見したのだとか。その半熟卵が美味しすぎて、何個食べても飽きないと豪語するきんに君。「半熟だと黄身がとろ〜りしていて、消化にもいいんです！」と体にも良いことをアピールする。
ここで、卵の半熟にこだわりを持つきんに君に、「とろ〜り月見」シリーズの発売に先駆けて本日8月20日より先行発売された「トリプル月見バーガー」を食べてもらうことに。チキンカツの上に卵が3つ重なり、かなりボリューミーなバーガーに豪快にかぶりつくと「とろ〜り3倍、美味しさ100倍だ！」「口の中でとろけました。卵の甘味がソースと絡み合って、めちゃくちゃ美味しいです！」と大絶賛。「今までのシリーズを食べたことがある方にも、ぜひ食べてほしいです。美味しさがパワーアップしています」とオススメしていた。
そのコメントの合間にも「ヤー！」や「パワー！」などのネタを挟み、集まった報道陣を笑わせたきんに君。しかし、悲しいことに被り物のせいで笑い声は本人まで届かず、ネタを披露するたびに「今ウケましたかね？」とMCに確認していた。
