「夏でも腕を出したくない」人に！【ハニーズ】ちょうどいい袖丈♡「上品ブラウス」

夏でも腕を出したくないという人は、【ハニーズ】のブラウスをチェックしてみて！ ハニーズには、6分袖や7分袖など、程よく腕をカバーしながらも軽やかに見せてくれるようなアイテムが豊富に揃っています。袖丈だけでなく、1枚でコーデが華やぐ可愛いディテールにも注目。オンでもオフでも使える上品ブラウスをセレクトしたので、夏のおしゃれ計画にぜひ取り入れてみてください。

ハートネックとフレア袖でロマンティックに

【ハニーズ】「6分ハートネックブラウス」\2,980（税込）

ふんわり広がるフレアスリーブと、デコルテをきれいに見せてくれそうなハートネックが魅力の6分袖ブラウス。変わり織りの軽やかな素材感で、1枚でさらりと着やすいのが特徴です。ゆとりのあるフォルムだから、ボディラインを拾いにくいのも嬉しいところ。スカート合わせでフェミニンに、パンツで甘さを引き締めてもサマになる、着回し力の高いアイテムです。

チラ見えするサテン生地がポイントのレイヤード風ブラウス

【ハニーズ】「7分レイヤード風ブラウス」\2,980（税込）

7分袖の上品なブラウスは、裾からのぞくサテン生地がアクセントに。レイヤード風のデザインで、1枚でもしっかり着映えしそうです。スラックスやタイトスカートに合わせれば、きちんと感のあるオフィススタイルに。ジーンズでカジュアルダウンしたり、柄スカーフをプラスして旬のアレンジを楽しむのも素敵です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M