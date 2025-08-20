ヤマザキマリ「著名人が人としてのお手本を求められ、イメージから外れたときの制裁も容赦ない日本。パパラッチ発祥のイタリアでは、それほどでもなく…」

有名人の私生活を覗きたいという願望はどこの国でも共通に存在するけれど、その関心の内訳は国や宗教観によって差異を感じるとマリさん。イタリアで出版されているゴシップ誌は多くなく、日本ほど著名人がお手本的なイメージを求められない理由は――。（文・写真＝ヤマザキマリ）

【写真】マリさん撮影、イタリアのゴシップ誌

日伊ゴシップ考

今から65年ほど前のイタリア映画『甘い生活』には、“パパラッチ”の原型と言われるゴシップ報道の専門カメラマンが登場する。パパラッチという言葉はハエや蚊の鬱陶しい羽音を表している言葉だが、彼らは嫌われながらも、人類がゴシップから意識を背けられない心理をよく知っている。

『甘い生活』で描かれているように、イタリアでも有名人の私生活はパパラッチにとって格好のネタとなる。影響力がある人物のゴシップほど良い報酬になるから、彼らは執拗に有名人の周りを彷徨（さまよ）っている。

しかし、こうしたゴシップに人々が抱く関心の内訳は、国や政治的背景、そして宗教観によって差異があるように思う。例えばイタリアで出版されているゴシップ誌はわずか数冊のみで、ページ数も少なく、需要も決して大きいとは言えない。

私の周りを見る限り、どんなゴシップもせいぜい人から聞いた噂を広めて暇つぶしをする程度の楽しみしかもたらしていない。有名でお金持ちでありながら自分たちと変わらない生き方をしている彼らの側面を、覗き穴から覗いて喜んでいる感覚だ。

一神教の欧州や中東は

欧州や中東は、一神教が社会の軸となった偶像崇拝禁止の地域である。

王室や宗教関係者といった立場の人々であればまた別だが、タレントや俳優や歌手といった表現者は、どんな成功を収めていようと、人々のお手本でもなければ鑑でもない。ましてや神でもない。

彼らの仕事や作品に対する評価と私生活はまったく別物であり、彼らがふだん何をしようと、一流の仕事をしてくれる限り大した問題ではないのである。

そして欧米の芸能事務所やエージェントは、所属タレント達に特定のイメージを紐づけることはあまりない。どちらかといえば、人間らしさや感受性の経験値が高いマチュアな人間が好まれがちだから、多少のスキャンダルもそれほど大騒ぎにはならない。

そして日本では

かたや日本における著名人達は、人としてのお手本と見做される傾向があるように思う。才能や容姿に恵まれた彼らは、希望と生きがいを与えてくれる存在として、支持者を支える。たくさんの人々を魅了する力を持った人間は尊ばれ、普遍性を求められるようになる。

そもそも人類史においても、エンタメと宗教の出所が同じであることを踏まえると、なんら不自然なことはない。

だからこそ、彼らの思い描いている偶像と違う行動を取った日には、その制裁も容赦ない、ということなのだろう。

かつてボブ・ディランがそれまでのプロテスト・フォーク路線からロックに転換したとき、ライブに集まった彼のファンが激昂した。彼らはディランへの信望と敬意が本人によって蔑ろにされたような気持ちになったのだ。

海外でも人気があまりに高い場合はこうした現象も起こりうる。人々は崇拝対象に自分たちが抱いているイメージ以外の振る舞いや猶予を与えはしない。

今日もまた、ネットは誰それがどうしたこうしたという記事で賑わっている。