【娘のお金をアテにしないで】蓄えが無くお金を頼ってくる父。高額商品の購入を叱ると「年老いた父親をイジメるな」と言われて…【第５話まんが】【2025年上半期ベスト】

2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、いま読み直したい「ベスト記事」をお届けします。（初公開日：2025年6月13日）*****年を重ねると避けられない高齢の親の介護。その対応に頭を悩まされている人は多いのではないでしょうか。そんな時、同じ悩みを抱え、気軽に相談できるような友人がいるのはありがたいもの。会社員をしながら、夫と義母の3人で暮らす美奈さんのもとに集まった友達は同じ５０代半ばの3名。身勝手な実父を介護しているという、独身の由紀。遠方に実母がいる専業主婦・真由。認知症となった実母を施設に入れているパートの涼子。そして会社員として働きながら、足の悪い義母をしている美奈――。介護に対して愚痴をぶちまけた４人。その後、ひとり暮らしで働きながら、近くにいる実父の面倒を見ている由紀は、自分の生活だけでも苦しい中、父の態度にますます不満が募っているようで…。

どうしてこんな父親の面倒を…

前話からの続き。

実家の近くに住み、近距離介護をする由紀。

ある日、補聴器を買ってほしいと実父から言われます。

しかし補聴器は先日買ってあげたばかりなのに…。

話を聞けば、父が不用意にどこかに落としてきてしまったよう。

でも補聴器はとても高額です。そんなにほいほいと買うわけにはいかないと由紀はため息をもらします。

ただでさえ介護にはお金がかかるもの。必死に節約しないとやっていけません。

なのでごはんもどうしても切り詰めざるを得ない。そんなある日の食材はお値段控えめの”もやし”…。

質素な食事を前に、「お前のお金があるだろう」と言い放つ父。

私はなんでこんな身勝手な父親の面倒を見なければいけないんだろう…。

捨ててしまいたい！

あるとき気づくと、それまで父の家になかったような立派な布団を見つけた由紀。

父に尋ねるとなんとテレビの通信販売で勝手に購入したものとのこと。

しかもその額、６５０００円！

切り詰めて切り詰めて、それでなんとかやっていけている毎日なのに…。

深刻さをちゃんと受け止めず、おちゃらける父親にますますイライラが募ります。

「こんな父親、捨てられたらどんなに楽なのか…」

しかもこのあと、父親が通う介護施設から先々月の一時利用の料金が振り込まれていないとの連絡があり、慌てて由紀が立て替えたそう。

「ああ、介護にこんなにお金がかかるなんて 親に蓄えがあればどんなにラクか……」

身勝手な父親と、湯水のように消えていくお金を前に、由紀はどんどん追い込まれていくのでした。

母より先に逝ってしまったら

そのころ、お母さんを介護施設に入れている真由に一本の電話が。

電話の主は真由のお兄さん。どうやら施設のお母さんが転んでけがをしてしまったようです。

幸いにも骨折はしていないながら、施設に行ってみてきてほしいと話したお兄さんですが、真由は真由で自身の乳がん治療のために病院に通院する予定がありました。

でもお兄さんの奥さん・裕子さんが施設に行くのにいい顔をしないそうで、やむなく、病院の予定をキャンセルして母親に会いにいくことに……。

「できれば私がサポートしてあげたい。でもこの体では限界が…。そもそも私のほうが先に死んじゃったら、母はどう思うんだろう」

真由は一人、悲しそうにつぶやくのでした。

第６話へ続く。