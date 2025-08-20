巨人は新作のＴシャツコレクションを、２０日からジャイアンツ公式オンラインストアで発売すると発表した。東京ドーム公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）では、２２日から取り扱う。

選手の躍動感を描いたアメコミ風のデザインＴシャツや、胸元に大きくロゴを配したラグランＴシャツ、柔らかなタッチでジャビットが描かれた「たべものシリーズ」のＴシャツなど、多彩な商品を用意。一部の商品はキッズサイズも展開しており、家族そろってのコーディネートを楽しめる。

【商品一覧】

◆ユニセックス

・アメコミデザインＴシャツ ※Ｓ〜２ＸＬ ４５００円

・ジャビット アイスクリームデザイン Ｔシャツ ※Ｓ〜ＸＬ ４５００円

・ジャビット スイーツデザイン Ｔシャツ（アッシュ、ホワイト、ライトピンク、ライトブルー） ※Ｓ〜ＸＬ ４５００円

・ジャビット ＢＵＮＳ ＯＮ ＢＡＳＥ Ｔシャツ（シルバーグレー、ネイビー、ホワイト×ネイビー、ホワイト×レッド） ※Ｓ〜ＸＬ ４５００円

・Ｔｏｋｙｏ ＧｉａｎｔｓラグランＴシャツ（グレー×ブラック×オレンジ、グレー×ブラック×ホワイト、ホワイト×ブラック×オレンジ、ホワイト×ブラック×グレー） ※Ｓ〜２ＸＬ ４５００円

◆キッズ

・ジャビット アイスクリームデザイン Ｔシャツ ※１１０・１３０ ４０００円

・ジャビット スイーツデザイン Ｔシャツ ※１１０・１３０（アッシュ、ホワイト、ライトピンク、ライトブルー） ４０００円

・ジャビット ＢＵＮＳ ＯＮ ＢＡＳＥ Ｔシャツ ※１１０・１３０・１５０（シルバーグレー、ネイビー、ホワイト×ネイビー、ホワイト×レッド） ４０００円