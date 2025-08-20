２０日から発売する巨人の新作Ｔシャツコレクション（球団提供）

　巨人は新作のＴシャツコレクションを、２０日からジャイアンツ公式オンラインストアで発売すると発表した。東京ドーム公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ　ＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）では、２２日から取り扱う。

　選手の躍動感を描いたアメコミ風のデザインＴシャツや、胸元に大きくロゴを配したラグランＴシャツ、柔らかなタッチでジャビットが描かれた「たべものシリーズ」のＴシャツなど、多彩な商品を用意。一部の商品はキッズサイズも展開しており、家族そろってのコーディネートを楽しめる。

　【商品一覧】

　◆ユニセックス

　・アメコミデザインＴシャツ　※Ｓ〜２ＸＬ　４５００円

　・ジャビット　アイスクリームデザイン　Ｔシャツ　※Ｓ〜ＸＬ　４５００円

　・ジャビット　スイーツデザイン　Ｔシャツ（アッシュ、ホワイト、ライトピンク、ライトブルー）　※Ｓ〜ＸＬ　４５００円

　・ジャビット　ＢＵＮＳ　ＯＮ　ＢＡＳＥ　Ｔシャツ（シルバーグレー、ネイビー、ホワイト×ネイビー、ホワイト×レッド）　※Ｓ〜ＸＬ　４５００円

　・Ｔｏｋｙｏ　ＧｉａｎｔｓラグランＴシャツ（グレー×ブラック×オレンジ、グレー×ブラック×ホワイト、ホワイト×ブラック×オレンジ、ホワイト×ブラック×グレー）　※Ｓ〜２ＸＬ　４５００円

　◆キッズ

　・ジャビット　アイスクリームデザイン　Ｔシャツ　※１１０・１３０　　４０００円

　・ジャビット　スイーツデザイン　Ｔシャツ　※１１０・１３０（アッシュ、ホワイト、ライトピンク、ライトブルー）　４０００円

　・ジャビット　ＢＵＮＳ　ＯＮ　ＢＡＳＥ　Ｔシャツ　※１１０・１３０・１５０（シルバーグレー、ネイビー、ホワイト×ネイビー、ホワイト×レッド）　４０００円