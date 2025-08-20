歌手・タレントのアグネス・チャンさんが8月20日に70歳を迎え、同日に著書『70歳、ひなげしはなぜ枯れない 心も体もしなやかでいるための45のヒント』を出版。8月16日、都内で著書の発表会見が開かれ、70歳を迎える心境や心と体を若く保つための秘訣について語りました。（取材・文・写真：宇都古舞）

【写真】誕生日ケーキを前に、笑顔のアグネスさん

* * * * * * *

「本当に70歳になるんだ」

発表会はバースデーライブの直前に行われ、集まったファンに見守られながらの会見に。舞台にはケーキが運び込まれ、ファンから「ハッピーバースデー、アグネス！」と祝福されると「本当に70歳になるんだ〜」と一言。

「お互いに歳取っちゃって〜」とファンに呼びかけると、会場から大きな笑いも。

そして、「皆さんに応援してくれて、とてもうれしいです」と喜びの表情をみせました。

【コンサートセットリスト】



A place in the Sun

Circle Game

ひなげしの花

草原の輝き

小さな恋の物語

星に願いを

ポケットいっぱいの秘密

愛の迷い子

恋人たちの午後

白い靴下は似合わない

この身がちぎれるほどに



アンコール

そこには幸せが生まれているから

枯れないって不思議な言葉

著書は、70歳を迎えてもなお心も体も若々しくいられるアグネスさんの「45のヒント」をまとめた一冊。出版にあたって「光栄という気持ちと不安もありました。何をしているの？って言われて、何もしてないし、本に書く内容ではないかなと思ったんですけど、70歳になるんだから書くときですよと励まされました」と心境を語り、「今までの習慣を振り返る良い機会になりました。特別なことはやってないんですが、皆さんの参考になることがあればうれしいな」と話しました。

本のタイトルは自身が考えたそう。「私といえば、デビュー曲の『ひなげしの花』を思い浮かべる人が多いと思って、“ひなげし”を入れた方がいいという話になったんです。そこで枯れないひなげしってあるのかなって疑問に思って」と考案のきっかけを明かしました。「“枯れない”っていう日本語は、植物だけじゃなくて心や体にもいえるから、意味が深いんだなあと思います。日本語しか使えないタイトル」と胸を張る様子も。「（私は）枯れてないんですよ。生きていることがすごくうれしい。ワクワクして明日が楽しみでしょうがないんです。それが枯れないという意味なのかなと思います」とタイトルに込めた意味も語りました。



『70歳、ひなげしはなぜ枯れない - 心も体もしなやかでいるための45のヒント』（著：アグネス・チャン／ワニブックス）

心と身体がすごく大事

執筆活動を振り返って、編集者から「特におすすめの方法はありますか？」と質問されると、「体の面では食事ですかね。自分の体質に合ったものを食べる。中国では“五色五味”（ごしきごみ）という考え方があるんです。それと母から教わった美人食というものがあって。多くとるとみずみずしくいられます。女性は大いに参考になりますよ」と返答。

「あとは睡眠も大事ですね。ゆっくり寝られるコツも書いてますので、参考にしてください」と本の内容をアピールしました。

そして、「何よりも大事なのは気の持ち方だと思うんです。人への接し方も気の持ち方でコントロールできます。あとはやっぱり好奇心を持って、いろんなことに興味を持って学ぶ、夢を見続ける。それが大事だなと思います」と、心と身体の若さの秘訣を伝授。「歳を重ねることは避けられないことですけど、それをいいことにするのか、残念なことにするのかは自分で決められます。この本を読んで、私と一緒に枯れないひなげしでいましょう」と呼びかけました。



「この本を読んで、私と一緒に枯れないひなげしでいましょう」

「100歳まで頑張ろう！」

今年６月17日に100歳の母を看取るという経験をし、「これが私のターニングポイントだった」と振り返るアグネスさん。

「母に100歳まで生きてほしいというのが願いだった。すごく寂しかったんですけど、自分の人生を振り返るきっかけになったんです。改めて70歳まで生きてこられることに感謝です」といい、「これからは健康でいることが大切ですね。一緒にいて楽しいね、癒されるねと思われる存在になりたい。そんな歳の取り方をしていきたいです」と感慨深く語りました。

70歳を迎えることについては、「17歳で日本に来てデビューして、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ここまでファンの方がついてきてくれるのも信じられない。皆さんが私の力になっています。毎日が輝き、希望が持てる。やっていく勇気が湧いてきます。私も同じような力をあげたいです」と、改めてファンへ感謝の気持ちを述べました。

最後に「皆さん、100歳まで一緒に頑張ろうじゃないですか。どうぞよろしくお願いします」と呼びかけると、ファンから大きな拍手が起こりました。