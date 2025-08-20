Image: Reddit/ OvenGloomy

スマートフォンのセルフィーカメラ、ノッチやパンチホールはディスプレイにとって邪魔な存在として扱われることが多いです。なので、画面下埋め込みにしたり、Apple（アップル）のDynamic Islandのように、ギミックで視覚的に気にならなくしたりなわけで。まぁ、視覚的に気にしないなら別の方法もありますけどね。掲示版Redditに投稿されたSamsung（サムスン）のGalaxy Z Flip７のカバーディスプレイがセンスいいです。

デザインへ昇華

Galaxy Z Flip７は、メインとなるリアカメラが折りたたんだときカバーディスプレイと同じ面にでてきます。折りたたみスマホなので当然どうにもできないのですが、遊び心があればカメラもカメラに見えなくなります。

Image: Reddit/ whassupbun

Image: Reddit/ whassupbun

カバーディスプレイは外側にあるので、この壁紙はスマホカバーのようなアクセサリ感覚ありますね。こんな遊びができるのも、Galaxy Z Flip 7でカバーディスプレイがフル画面になったおかげですね。

Galaxy Z Flipのカバーディスプレイ用壁紙は、RedditのGalaxy Z flipスレによくアップされていますよ。

Source: Android Authority