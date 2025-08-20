女子プロゴルフツアーのＣＡＴレディースは２２日から３日間、神奈川・大箱根ＣＣ（６６５２ヤード、パー７２）で行われる。第１ラウンドの組み合わせが２０日に発表され、昨年覇者の川崎春花（村田製作所）は今季ポイントランク１位の佐久間朱莉（大東建託）、前週のＮＥＣ軽井沢７２で３勝目を挙げた柏原明日架（富士通）と同組でプレーする。

ツアー３勝の菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）は、同２勝の安田祐香（ＮＥＣ）、プロ２年目の菅楓華（ニトリ）とのペアリング。１９年大会覇者の浅井咲希（小杉ＣＣ）は山路晶（森六グループ）、丹萌乃（ディライトワークス）と同組となった。

同６勝の渡辺彩香（大東建託）は、同２９勝の申ジエ（韓国）、同１勝の内田ことこ（加賀電子）と同組。２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）は永嶋花音（イントループ）、高久みなみ（ミロク情報サービス）との組み合わせとなった。

また、同１２勝の小祝さくら（ニトリ）は４戦連続の欠場となり、同３勝の河本結（リコー）、小林夢果（ヨコハマタイヤジャパン）も欠場が決まった。