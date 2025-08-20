日本テレビ系列で現在放送中の當真あみ主演・水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜よる10時〜）。第7話「第七首 せをはやみ」が8月20日に放送予定です。

【写真】瑞沢かるた部ＯＧ・花野菫（優希美青さん）が登場！

競技かるたに青春をかける高校生たちの姿を熱く描いた、累計発行部数2900万部超えの大ヒット漫画『ちはやふる』。2016年、2018年に3部作として実写映画化され、人気俳優を多数輩出、《青春映画の金字塔》と評されました。

そしてその映画『ちはやふる』から10年後の世界を、原作者・末次由紀先生と共にオリジナルストーリーとして展開するドラマ『ちはやふる−めぐり−』がスタート。

ほとばしる情熱は、色褪せることなく新たな世代へめぐっていく。バトンを受け継いだ令和の高校生たちが青春全てをかけて競技かるたに挑む新たな青春ドラマです。

當真あみさん演じる青春敗者の主人公・藍沢めぐるが、新たに梅園高校競技かるた部の顧問になった上白石萌音さん演じる非常勤講師・大江奏との出会いで変わり始める――。

めぐると共に成長していく梅園高校かるた部の部員を、齋藤潤さん（白野風希役）、山時聡真さん（与野草太役）、嵐莉菜さん（村田千江莉役）、高村佳偉人さん（奥山春馬役）、坂元愛登さん（八雲力役）が演じます。

主題歌は2016年、2018年に公開された広瀬すず主演の映画『ちはやふる-上の句・下の句・結び-』で、主題歌を担当したPerfumeによる『巡ループ』です。

＊以下8月20日放送回のネタバレを含みます。



水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（日本テレビ）

＜前回のあらすじ＞

4月になり、藍沢めぐるたち梅園かるた部の5人はそろって高校3年生になった。

他の部活に負けじと、かるた部も新入生の勧誘に大張り切り。めぐるたちはあでやかな袴姿で1年生の教室を回り、かるたの魅力を猛アピールする。

一方、大江奏は、育休中だった古文の教師・島強（波岡一喜さん）が予定よりも早く復帰したことで非常勤講師の契約が終了。かるた部の顧問も外れ、今後はボランティアコーチとしてかるた部をサポートすることに。

肩書は違えど、今まで通り奏と一緒に近江神宮を目指せると分かった梅園メンバーはホッと胸をなでおろすが……。

めぐると千江莉の袴姿に惹かれた新入生・八雲力（坂元愛登さん）が、かるた部の見学にやって来る。前髪命の今ドキ男子・八雲は、袴に興味があるだけで入部する気はないと言うが…。試しにかるたをやらせてみると、八雲は超高速で札を取りまくる…！この新入生、一体何者！？

そんな中、奏は憧れの専任読手・中西泉（富田靖子さん）から久々に連絡をもらい、カラオケボックスで読みの指導を受ける。

「大江はん、あなたなら専任読手になれる。その素質があります」と褒める中西は、奏が学校を辞めたことを知ると、「京都に引っ越していらっしゃい」。中西の研究室に5年ぶりに助手の空きが出たため、新しい助手を募集しているのだという。

もともと中西の研究室で働きたかった奏にとっては願ってもない話。しかも研究の合間に読みの指導までしてもらえるとあって、奏は「身に余る光栄、私にはもったいないくらいです」と恐縮するが…。そんな2人の会話を、めぐるが偶然聞いてしまって――。

奏がいなくなってしまったら、かるた部はどうなるの！？奏にそばにいてほしい、でも……。

動揺する梅園メンバーは奏の進退を巡って意見が衝突！分裂の危機に…！



水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（日本テレビ）

＜第7話あらすじ＞

競技かるた高校選手権東京都予選まで、あとわずか。近江神宮を目指す藍沢めぐるたち梅園かるた部の練習もいよいよラストスパート。

そんな中、優勝候補の筆頭・瑞沢高校かるた部に、テレビの取材がやってくる。カメラを気にしてせっせとメイクを直すのは、顧問の綾瀬千早（広瀬すずさん）に代わってかるた部の面倒を任されたＯＧ・花野菫（優希美青さん）。しかし、カメラを向けられるのは部員たちだけで、菫の出番はなく…。

インタビューで入部の動機を聞かれた新入部員たちは、皆一様に、月浦凪（原菜乃華さん）に憧れたり、凪の押しに負けて入部したと答える。菫はかつて自分も千早から熱心に誘われたことを思い出し、「まるで綾瀬先輩だ」と、凪の姿に千早を重ねて頬を緩ませる。

……と、新入部員の中に1人、見覚えのない顔を発見。それは、瑞沢の制服を着た八雲力（坂元愛登さん）で…。

一方、梅園は、与野草太（山時聡真さん）の提案で、都予選に向けて他校の偵察を始めていた。実力で劣る梅園が予選を勝ち抜くには、真正面からぶつかるのではなく、他校のデータをなるべく多く集めて作戦を立てるしかない。

大江奏が京都へ行ってしまった今、それができるのは自分だけだと言う草太は、自らプレーヤーを退き、マネジメント役を買って出る。「梅園を勝たせるためだったら何だってしたい」。

高校最後の大会だというのに、チームのために裏方に徹する草太。その思いに応えたいめぐるたちは、みんなで手分けして他校へ出稽古に行き、せっせと情報集めを開始。

そんな中、凪がテレビのインタビュー取材を受け、かるたを始めたきっかけを語る。それは、千早との出会い、そして幼馴染だっためぐるとの苦い思い出でもあり……。

それぞれの思いを胸に、ついに東京都予選が開幕！開会式に登場したのは名人の綿谷新（新田真剣佑さん）！名人が語る言葉とは…。

梅園、1回戦突破なるか！？運命の相手は……！



水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（日本テレビ）

そして、第7話で幼馴染だっためぐるとの苦い思い出が明かされる、月浦凪役の原菜乃華さんは、

「都予選が始まり、梅園VS瑞沢の熱い戦いの火蓋が切られる第7首。遂にめぐると凪の過去が明らかになります。

タイトルでもある「せをはやみ」は、百人一首の中でも特に好きな歌で、まさに凪のめぐるへの思いそのものだなと感じます。

二人の運命が動き出す予感に、緊張感高まる回です。

瑞沢の部室や前作キャストの皆様の登場など、映画ちはやふるファンにとっても絶対見逃せない内容となっています。是非ご覧ください。」

とコメントを寄せた。

また、千早の留守の間、瑞沢かるた部の面倒を見る花野菫役として登場した優希美青さんは

「瑞沢メンバーの仲の良さと純粋さが詰まった、かわいい回になっていると思います。

年齢を重ねて涙もろくなったのか、大好きで大切で思い入れのある作品だからか…毎話必ず泣いてしまっています。笑

今回は草太の想いにジーンときちゃいました。そして、なんだかんだで競技かるたが大好きで、面倒見のいい菫ちゃんも登場します！

相変わらずな菫ちゃんを、優しい気持ちで見守っていただけたら嬉しいです。」

と映画シリーズからの続投への喜びをコメントしている。