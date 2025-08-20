NEWS小山慶一郎、小5で母に離婚進めた過去 実姉・みきママと当時語る「お父さんが暴れん坊だった」
【モデルプレス＝2025/08/20】NEWSの小山慶一郎と実姉の料理研究家のみきママこと藤原美樹氏が20日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。幼少期の苦労を語った。
【写真】みきママ「小山くんに似てる」と話題のイケメン長男
この日、2人はレギュラー陣や世間がゲストに抱いているイメージを本人にぶつける「ぽいぽいトーク」のコーナーに登場。「たくさんピンチ乗り越えてきたっぽい」というイメージをぶつけられると揃って丸の札を挙げた。
小山は、実家がラーメン店を営んでおり、母が働いていることが多く「大変な幼少期を過ごしてきた」と、当時は2人の時間が長かったと説明。姉弟で乗り越えたピンチとして小山は小学5年生の際に「両親に離婚を勧めた」「両親の喧嘩が酷かった」と打ち明けた。
両親の喧嘩を見かねた小山は、「『もう（離婚して）良いんじゃない？』って。僕らに気を遣っているのも感じたので、それが母にとってありがたい言葉だったのか離婚しました」と回顧。みきママも「お父さんが暴れん坊だった。お家でお皿が割れていた」「お家がジャングルみたいに荒れていたので…」と当時を振り返った。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
◆小山慶一郎、母に離婚勧めた過去
