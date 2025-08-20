SHIHO、ショーパンで美脚披露 サンディエゴでの写真に「スタイル抜群」「変わらない美しさ」の声
【モデルプレス＝2025/08/20】モデルのSHIHOが、20日までに自身のInstagramを更新。アメリカ・サンディエゴでの美しい脚のラインが際立つショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】SHIHO、驚異のスタイル輝くショーパン姿
SHIHOは「初 サンディエゴでサーフィン」とサーフィンに挑戦したことを報告。「慣れないボードで波にのまれまくり だったけど、楽しくてしょうがなかった」とサーフィン体験の感想を綴った。
投稿では、サーフボードを持った姿や、黒いパーカーとショートパンツのカジュアルな装いでスラリと伸びた脚を披露する写真などを公開している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「変わらない美しさ」「サーフィンいいですね」「サンディエゴの景色素敵」「癒やされます」「サンディエゴ行ってみたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆SHIHO、サンディエゴでサーフィン初挑戦
