身近な人に看護・介護が必要になったとき、みなさんはどこに相談しますか？総合的な相談先として、主治医の所属機関を問わず、活用できるのが「訪問看護ステーション」です。その地域に開かれた独立した事業所である「訪問看護ステーション」に、黎明期から関わり、自ら起ち上げた「桂乃貴メンタルヘルスケア・ハートフル訪問看護ステーション中目黒」で、自分自身も看護に当たるのが渡部貴子さん。自らの経験を元に、介護や看護で困っている方への質問・疑問に答えてもらうのがこの連載です。第20回目は、「夏のメンタルヘルスケア」です。（構成：野辺五月）

この記事のすべての写真を見る

* * * * * * *

前回「【おとなの相談室】 自宅で診療してくれる「往診」の活用方法。「訪問診療」との違いは？在宅医療の選択肢は増加している。探し方や用意しておきたいものは？」はこちら

涼しさを確保すること、それは最優先！

Q：暑さにバテたのか、何もやる気が起きません。何から手をつけていいのか、何をすべきで、何を避けるべきか、判断ができなくなっています。休むことはできると思うのですが、具体的にどうすればいいのか分からずにいます。

これは単なる疲労なのか、それともストレスなのか？「休めば治る」と言われたけれど、なかなか調子が戻りません。

A：「夏うつ」という言葉があるのをご存知ですか？ 実は、この時期は自律神経が乱れやすく、暑さで体が消耗するだけでなく、心まで疲弊してしまうケースが後を絶ちません。今回は、そんな夏のメンタル不調の対策について、看護師の視点から一緒に紐解いていきましょう。

連日、厳しい猛暑が続いていますね。健康を考えれば、無理は禁物。外出を控えるよう注意喚起が出ていることもあるでしょう。まずは、涼しい場所で安静に過ごし、体力回復に努めることが急務です。十分な睡眠と栄養をしっかり摂り、体を休めましょう。

特に、ご高齢の方は「昔はクーラーなんてつけなかった」と思いがちだったり、つけても厚着をしてしまったりする傾向が見られます。しかし、今の夏の暑さは、かつてとは比べ物にならないほど異常です。電気代も、つけっぱなしの方が結果的に安くなる場合がある上、救急車で運ばれるような事態を考えれば、クーラーは積極的に活用すべきです。

「まずは、涼しく！」。これを何よりも心得てください。

「おこもり」になりすぎに注意！心が動く瞬間を大切に

涼しさを確保した上で、今日の本題に入ります。この時期は、自律神経が乱れて体が不調を来しがちです。そうなると、心にも大きな影響が出ます。「やる気が出ない」と感じるのは、実は当たり前のことなんです。

では、そんな中で家にひきこもり続けるとどうなるでしょうか？ 実は、「おこもり」が過ぎてしまうことも、またよくありません。ここで言う「おこもり」とは、外に出ないこと以上に、「孤立してしまう」という意味でのことです。孤立感は、私たちの様々なやる気を奪い去ってしまいます。



イメージ（写真提供：Photo AC）

もし、「いつもより感情が平坦だ」「心のアップダウンがなくなっている」と感じるなら、それは心が疲弊しているサインかもしれません。感情の浮き沈みがなくなるのは、危険な前兆です。

栄養と睡眠をたっぷりとって体力を養うことも大切ですが、同時に気晴らしに人と話したり、交流したりする時間を持ちましょう。外に出ることが難しいなら、電話やメール、ビデオ通話でも構いません。大切なのは、心が「動く」瞬間を作ることです。

「頑張らない日」を戦略的に作る

暑さにやられると、頭も思考もいわば「熱中症」のような状態になり、オーバーヒートしやすくなります。そんな時は、「エンジンをかけすぎない」ことも非常に重要です。

具体的な方法としては、「頑張らない日」を意識的に定めるのがおすすめです。

「今日は頑張らない」と、きっぱり決めてしまいましょう。仕事や家事の質が常に一定であることは無理だと心得て、どうしても動かなければならない日も「今日は最低限でOK」と決めるのです。これは、戦略的に意識して「頑張らないこと」をする、ということです。

そして同時に、マイナスを減らすことよりも、「プラス」を作ることがこの時期は特に重要になってきます。

1日に1つ、必ず「気持ち良い・心地よい」と思えることを取り入れるようにしましょう。心に「快」の感情を入れないと、どんどん疲弊してしまいます。

「ゆっくり眠り、栄養をとれば満たされる」という人もいるかもしれませんが、「休み方」にも個性があります。ただぼーっと過ごしていると、かえって気分が沈んでしまう人もいるのです。やる気は動くことから生まれることもあるので、「楽しい」「自分を癒せる」方法、そして「エネルギーをチャージできるもの」を具体的に考えてみましょう。



イメージ（写真提供：Photo AC）

例えば、アイスクリームを食べることで気分が上がるなら、そうしましょう。行きたい場所があるなら、少しだけでも足を運んでみるのもいいでしょう。ドラマを見る、体を軽く動かす、本を読むなど、明確な趣味があるなら素晴らしいことです。

最後に：自分を「ちゃんとケア」してあげる

しかし、もっと小さなことでも構いません。

・好きな香りの香水を嗅ぐ

・お気に入りのクッションを抱きしめる

・温かい飲み物をゆっくり味わう

スヌーピーで有名な漫画『ピーナッツ』に登場する少年ライナスの「安心毛布」のように、あなたの精神安定剤代わりになるような「モノ」や「コト」を見つけておくことは、疲れてしまった時に非常に役立ちます。

夏のバテや疲労は、まず体から（睡眠補充、快適な温度の環境、栄養補給）。そして、その後何よりも大切なのは、疲労を感じている自分を「ちゃんと見つめ直す」ことです。自分の心と体にしっかり向き合って、自分自身を丁寧にケアしてあげましょう。

もし、寝ても食べても休まらないけれど、病院に行くほどではないと感じるときは、まずは信頼できる人と話をしてみて、そして、少しでも「心が躍るもの」を探すところから始めてみてください。