米軍を立て直した抜擢人事

軍隊においては戦争に勝つことが優先される。部隊の指揮官として適任の者もいれば、不適格な人間もいる。みんなで平等にポストを回すという悠長なことをやっていれば、戦争に勝てない組織になってしまいかねない。

日本がその事実を肌身をもって知ったのは、先の大戦だったはずだ。真珠湾攻撃で大きな痛手を負った米軍が勢いを取り戻し、日本を完膚なきまでに叩きのめすことができた一因は、人事にある。

米政府は当時、太平洋艦隊司令官を務めていたハズバンド・キンメル大将を更迭し、チェスター・ニミッツ少将を後任に据えた。当時、キンメルは60歳であるのに対し、ニミッツは56歳で、海軍将官序列25人抜きで中将も飛び級の抜擢人事であり、旧日本海軍では考えにくいというか、あり得ない人事だった。

米軍にも年功序列はある。しかし、戦時であればお構いなしに、若い人物を平気でトップに据えるのだ。その後、ニミッツが米海軍の態勢を立て直し、米国を勝利に導いたことは皆さんご存じであろう。

これに対し、旧日本海軍は、将官の中にも戦死者が相次ぎ、人繰りが厳しい中でも、「あいつはまだ早すぎる」「彼の前に年次が上のあいつを昇任させてやらないとかわいそうだ」などと、平時と変わらない人事をやっていた。

旧海軍の人事制度の問題は、２年ルール（※）や年次主義だけではない。同期同士の出世レースに関しても指摘しなければならない。旧陸軍にも似たようなところはあったが、特に旧海軍では、海軍兵学校の卒業席次が後々の出世にまで響いていた。

（※）２年交代でポストを順繰りに異動させていくというルール

ハンモックナンバーを基にした人事管理制度

ちなみに、海軍兵学校の卒業席次は「ハンモックナンバー」と呼ばれる。海軍兵学校では在校時から成績順に席次が決められ、寝室のベッド（ハンモック）まで成績順であった。首席だった生徒が２位、３位へと落ちれば、それに伴いベッドの位置も変わったといわれている。

このハンモックナンバーは卒業後に固定されるわけではない。例えば、首席の人間が何か不祥事をしでかしたら、ハンモックナンバーの順位は落ちる。些細なトラブルもこの順位に影響を与える。順位には変動があるとはいえ、一般の人が同窓会などで「中学校ではお前はトップだったなあ」などと思い出として語る類の話ではなく、いつまでたってもリアルタイムで重要性を持つのがハンモックナンバーなのだ。

卒業席次が極端に低い人間がトップに上り詰めることはまずないし、トップの人間が最下位に沈むということもほとんどない。つまり、海軍軍人としての実務だけで評価するのではなく、いつまでたっても学校の成績が付いて回る慣習なのだ。

脱線するが、例外が米内光政海軍大将である。卒業席次は１２５人中68番であった。海軍大臣として山本五十六海軍次官らと共に日独伊三国同盟と対米戦争に強く反対し、終戦時には総理大臣である鈴木貫太郎海軍大将のポツダム宣言受諾案を強く支持して我が国の混乱なき終戦の実現を支えた、昭和天皇の信頼も最も厚い旧軍人の一人であった。

話をもとに戻す。こうしたハンモックナンバーを基にした人事管理制度は、海上自衛隊にも引き継がれている。私は人事関係の部署に勤務した経験がないので、以下は私の体験に基づく推察となることを、まずお断りする。

旧海軍ほどではないが、海上自衛隊では、防衛大学校の入校成績や卒業成績、幹部候補生学校での卒業席次がかなり重い人事評価の項目となっていた。初級幹部として部隊に勤務した後に、筆記試験と論文選抜により優秀な者が指揮幕僚課程という幹部養成コースに選抜される。旧陸海軍では「陸軍大学」「海軍大学」と呼ばれていた課程だ。この指揮幕僚課程学生選抜は、筆記試験と論文及び口頭試問からなる。

つまり、部隊実務の優劣よりもペーパー試験や論文に長じたものが成績の上位に立つ傾向にある。もちろん、それで終わりではなく、選抜後１年間の幹部学校学生修了時の成績が、新たなハンモックナンバーに影響することとなる。

本来であれば、海軍軍人は学校の成績ではなく、艦という現場での実務能力や、戦闘のような究極の事態において腹が据わっているかどうかという人間性を見なければならないはずだ。残念ながら、旧海軍は最後まで、試験の成績や通常の業務処理能力に優れる人物を重んじすぎたことは否めない。

先の大戦は、最後は国力の差で負けるべくして負けたことは確かだが、人的施策として旧海軍には大いに反省するところがあるのではないか。それにもかかわらず、海上自衛隊は旧海軍の妥当とは思えない人事制度の多くを踏襲してしまっているように思える。

米海軍の友人の疑問

海上自衛隊には年次主義に基づく２年ルールが旧海軍から引き継がれているが、例外はある。２年よりさらに短く、１年、ひどい場合は１年足らずで異動させるケースもあるのだ。こうした現象は、友軍の米海軍からは奇異の目で見られることになる。

私が護衛艦隊司令部の幕僚長を務めていたころだから、１９９０年代後半の話だ。ある日、在日米海軍の友人から呼ばれた。彼とはツーカーで、なんでも話せる仲だった。

「なあ、ヨウジ、聞きたいことがあるんだけど」

「なんだ?」

「自衛艦隊司令官が交代するんだって? 辞める司令官は不祥事でもやらかしたのか?」

「いや、そんなことはない」

「まだ着任してから10カ月しか経っていないだろ? 海上自衛隊は戦闘部隊のトップを10カ月で辞めさせるのか?」

「……」

確かに彼が言う通り、自衛艦隊司令官は海上自衛隊の戦闘部隊を一手に束ねる現場のトップだ。野球で言えば、不動のエースが自衛艦隊司令官と言ってもいい。その司令官がわずか10カ月で代わるのは、外からは異常事態のように見えるだろう。

仲良しクラブの人事のようなことをしている

実情はこうだった。本来は本命の将官がいたのだが、その人物は海上自衛隊ナンバー２の自衛艦隊司令官に就任するには「まだ早すぎる」という話になったのだ。このため“ワンポイントリリーフ”として本命の１期上の将官が自衛艦隊司令官に就任し、本命が“適齢期”になった10カ月後に交代となったというわけだ。

私はこうした事情を苦心惨憺（さんたん）しながら英語で説明した。だが、米海軍の友人は、私の説明を聞いても「お前は何を言っているのだ?」という感じで全く理解してもらえない。これは英語が通じていないという問題ではない。言っていることがあまりにも軍隊の常識を逸脱しているので理解してもらえなかったのだ。

海上自衛隊は戦闘組織であり、自衛艦隊司令官は戦闘組織としての中枢の中の中枢だ。その自衛艦隊司令官の人事を、まるで役人の人事のように扱っていることが、米海軍の友人には理解できなかったのだ。

海上自衛隊と米海軍は切っても切れない友情で結ばれている。それはバーベキューやゴルフだけで育まれた友情ではない。一緒に戦うことを前提とした友情なのだ。この自衛艦隊司令官の人事により、米海軍の海上自衛隊に対する信頼感は確実に曇ったと思う。

自衛隊では「常在戦場」という言葉がよく使われる。民間の組織でもよく聞く言葉であろう。だが、この言葉には気を付けたほうがいい。「常在戦場」と言っていれば緊張感を持つことになると勘違いしてしまうからだ。常在戦場を旨とするはずの海上自衛隊が平時色に染まり切って仲良しクラブの人事のようなことをしている。私は恥ずかしかった。

「なんであの人が……」

米海軍が理解できない海上自衛隊の人事はまだあった。

仲の良い米海軍の友人からは「なんであの人が自衛艦隊司令官なのか?」という質問を受けることがあった。人事の突っ込んだ話は同盟国同士であっても失礼に当たるので、トップ同士ではこんな話はできないが、個人的な信頼関係がある者同士ではこういう会話も交わされる。

米海軍は海上自衛隊の司令官の経歴を調べ上げている。一緒に戦う人間がどういう経歴の持ち主なのか、という理解がなければ戦場で連携が取れないこともあるからだ。

ところが、自衛艦隊司令官や水上艦の中央組織である護衛艦隊司令官の中には、戦闘艦の経験が米海軍に比べ極端に短い人間もいた。護衛艦隊司令官、自衛艦隊司令官は、海上幕僚長に上り詰める可能性の高い配置である。だから、旧海軍の人事制度を基本とした海上自衛隊の人事では、デスクワークは得意だが、艦隊勤務の乏しい人間も“将来の海上幕僚長”として自衛艦隊司令官に着任することがあるのだ。

米海軍ではこんなことはまず考えられない。たとえて言うならば、自衛艦隊司令官とは、米海軍の第７艦隊司令官のようなものだ。兵員35万人の巨大組織である米海軍であっても、第７艦隊と同等の艦隊は５つしかない。この艦隊司令官を10カ月で交代させることなど米海軍にとってはあり得ないことだし、その理由が年次の都合であるということなど想像を絶するのだ。

米海軍のトップは作戦部長というポストだが、戦闘経験がある前線指揮官を務めた者でなければ就くことはできない。米海軍の場合は艦乗りであったり、空母艦載機のパイロットだったりするのだが、艦乗りであればイージス艦で巡航ミサイルトマホークを何発もぶっ放した経験があり、米海軍の柱である空母打撃群を指揮した人物が海軍トップに上り詰めることが一般的である。

だが、海上自衛隊の場合は、イージス艦の艦長が海上幕僚長はおろか、海将に上り詰めるケースも極めて少ない。国際標準で言えば、最新鋭艦の艦長としてインド洋補給活動に従事したイージス艦の艦長は海の防人として最大の尊敬を集める存在であるにもかかわらずだ。

キャリアアップのための腰掛けポスト

海上自衛隊で重視されるのは、実任務の経験ではない。東京・市谷で背広組の防衛官僚にうまく説明できるとか、マスコミ対応がうまいとか、そんなことが評価され、自衛艦隊司令官や海上幕僚長への階段を登って行くことが多い。米海軍は、「こいつらは本当に戦闘組織なのか」といぶかしく思うのだ。

もちろん、出世する自衛官にも艦乗りの経験がある者もいる。とはいっても、戦闘組織の中枢である護衛艦隊に所属する艦ではなく、地方配備の沿岸作戦を主任務とするような艦に乗り、大過なくすごした後に東京・市谷のデスクワークに戻っていくというケースが散見される。



護衛艦隊所属の艦艇は、有事を想定し、ギリギリの状況で火のような錬磨を続けなければならない。そうなれば事故も起きやすいし、ストレスがかかった隊員が不祥事を起こすかもしれない。そんなことが起きれば、艦長の経歴に傷がついてしまう。将来有望な海上自衛官を「キズ」つけないために地方配備の艦に配属する慣習は、そんな配慮が働いていると邪推したくもなる。

批判を承知でいえば、警察庁のキャリア官僚も似たような人事の慣習があると聞く。つまり、警察官僚がトップに上り詰める過程では、どこかの都道府県警の本部長を務めることが必要になるのだが、将来を約束されたような優秀な警察官僚が配属されるのは、事件が少なく、捜査ミスも起きにくい都道府県に配属されると聞く。真偽のほどは不明だが、これと似たようなことが海上自衛隊でも行われているのだ。

部隊の指揮官をキャリアアップのための腰掛けポストのように扱う風潮が蔓延すれば、現場の士気は著しく低下することになる。だからというわけではないだろうが、私の現役時代にも、防衛大学校を出た若手幹部の中には不心得者もいた。

艦隊勤務で３Ｋの典型とされるトイレ掃除

ここから先、汚い話が苦手な方は読み飛ばしてもらって構わないが、艦隊勤務で３Ｋの典型とされる過酷な仕事がトイレ掃除だ。艦艇には１５０人から３００人の人間が乗り込み、全員が毎日小便をする。そうすると、小便が結晶化し、一定期間を過ぎるとパイプが詰まってしまうのだ。

当たり前の話だが、このパイプを掃除する作業は臭くてたまらない。誰でも嫌がる仕事だ。パイプを外し、ワイヤーを通し、それでもだめな場合はバーナーでパイプを焼いて結晶を膨らませたうえでハンマーでガンガン叩いてパイプを通すことにより乗員の生活の一番重要な部分が保たれるのだ。

あるいは、停泊時には週に一度の食料品が積み込まれる。海上自衛隊ではこの食料を「生糧品」と呼ぶのだが、積み込まれた日は、傷みやすい鮮魚を早く食べる観点から必ず刺身が出るというのが慣例だ。だが、この刺身用の新鮮な魚を満載した「トロ箱」がとてつもなく生臭いのだ。乗組員は過酷なトイレ掃除や「トロ箱」を積み込むようなキツい仕事がある。

海上自衛隊には、こうした文字通り臭い仕事がたくさんある。そして、大学を出た幹部自衛官は、３尉、２尉の時に必ずこうした作業に付き合わなければならない、というのが私の信条であり、艦艇部隊の伝統でもあった。

つまり、艦長などほんの一握りの幹部を除く艦の総員で生糧品搭載を行うべきだと私は考えている。人が嫌がる仕事から逃げるような人物には、誰も命を預けるはずがない、隊員と苦楽を共にしてこそ、俺に命を預けてくれと言えるのだ――という「信条」により、幹部自衛官もこうした仕事を一緒に行うのだ。

ところが、こうした臭い仕事に出てこない若手の幹部自衛官もいた。ひどい時など、生糧品の搭載作業には一切顔を出さずに、食事時に「へえ、今日は刺身なんですね！」などと平然と言う。若い血気盛んな頃の私はその時、「お前、自衛官辞めろ」と迫ったものだ（後年は優しくなった……と思う）。今の世の中であればパワハラで処分を受けるかもしれない。

だが、司令官としての心構えは、こうした細部に宿るのである。小役人のようなデスクワークばかりが得意でも、こうした、本当に臭い仕事に付き合わないような人間に部下は命を預けないのだ。

話を元に戻そう。腰掛けのような艦隊勤務だけこなし、デスクワークが得意な人間が出世していくような海上自衛隊の人事のあり方を、友軍である米海軍はじーっと見ている。それは当然だ。一緒に戦う相手なのだから、どのような資質を兼ね備えているか、見極めておかなければならない。そういう米海軍の冷厳な視線を浴びても、胸を張れる海上自衛隊であってほしい。私の切なる願いだ。

