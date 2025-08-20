100年を超える歴史を持ちながら常に進化し続ける「タカラヅカ」。そのなかで各組の生徒たちをまとめ、引っ張っていく存在が「組長」。史上最年少で月組の組長を務めた越乃リュウさんが、宝塚時代の思い出や学び、日常を綴ります。第105回は「伝統文化を未来へつなぐ」のお話です。（写真提供：越乃さん 以下すべて）

【写真】動きに合わせて舞う衣装も美しい。能楽堂でのリサイタル『瀏覇』

* * * * * * *

前回「ホテルのテレビ画面に映っていたのは…「え？ 私？」出演していた側から観た『タカラヅカ・スカイ・ステージ』の魅力」はこちら

伝統文化を未来へつなぐ

「伝統文化を未来へつなぐ」というトークイベントにお声がけいただきました。

伝統文化を振興する「Action!伝統文化」プロジェクトの一環として、伝統文化の素晴らしさと、その魅力を紹介するというものです。

宝塚時代、私は日本物と呼ばれる和の公演が大の苦手でした。

「日本物がきたら退団だ！」

と言っていたほど、着物を着ることも、日本舞踊も、所作や細やかな決まりごとも、どこか窮屈に感じていました。

和より洋だった私に、退団後なぜか次々と日本の文化に触れる機会が訪れました。

スイス日本友好150周年記念行事で国歌斉唱を着物で務めたことをきっかけに、写真のお仕事でお着物の世界に入るようになり、能や歌舞伎や文楽を観るようになり、やがて能楽堂で「源氏物語」を題材にしたリサイタルを開くまでになりました。

太鼓や笛、箏（こと）などの和楽器を取り入れたコンサートもしました。

さらに、ものづくりの職人さんとの出会いも数多くありました。

歳を重ねたからなのか、若い頃には興味も持てず距離を置いていたものが、ふとしたきっかけでおもしろくなるのだから不思議なものです。

イメージがちょっと追いつかない



能楽堂でのリサイタル『瀏覇』

能や歌舞伎や文楽は、誰もが思う「伝統文化」です。

では、宝塚は？

100年以上の歴史を持ち、すでに「古典」と呼んでもおかしくない年月が流れていますが、「伝統文化」と言うと、どうしても和のイメージが強く、スパンコールや黒燕尾を着た男役、羽根を背負ったトップスターがそこに並ぶイメージがちょっと追いつきません。

伝統文化とは、「長い歴史の中で育まれ、世代を超えて受け継がれてきた、その国や地域を特徴づける文化」だそうです。

宝塚は今年創立111年。

親子三代での観劇も少なくないので、「世代を超えて」は余裕でクリアしています。

阪急沿線には宝塚の文化が遺伝子レベルで根付いています。

歌舞伎に「型」があるように、宝塚の男役にも長い歴史の中で培われた男役の「型」があります。

立ち姿、歩き方、所作、立ち居振る舞いなど、受け継がれてきた宝塚の様式美や宝塚の精神は、次の世代にも受け継がれていきます。

実は同じ根っこ

退団後、芸能や様々な伝統文化に触れて思いました。

舞台も伝統文化も、見えるのはほんの一部にすぎません。

スポットライトを浴びる華やかな舞台にも、完成された美しい作品の背後にも、どちらも長い時間をかけて培われた技と心があります。

何度も繰り返される稽古や修練、受け継がれる「型」。

そしてそれを支える人の覚悟。

きらびやかで華やかな舞台と静かな伝統文化。

一見異なる世界のようで、実は同じ根っこを持っているような気がします。

トークイベントでは、輪島塗の酒器で日本酒をいただきながら、舞台裏の美意識や、伝統工芸輪島塗の魅力について漆芸作家さんともトークセッションします。

美の根っこの共通点を味わっていただける場になればと思っています。

とは言え、輪島塗の盃に日本酒を注げば、結局は難しい理屈より「美味しい！」になるような気がします。

普段お話を伺えないソムリエさんもいらっしゃいます。

漆塗りの酒器と日本酒の相性を知ることができるのを、密かに楽しみにしているイベントです。



『Action!伝統文化』伝統文化は今を生きる私たちの心を豊かにし、次の世代に受け継がれる生きた財産だと思います。時代を超えて心をつなぐ文化を。

「お酒の味は器で変わる」

そんなことをさらりと言える大人になりたいと思う今日この頃です。

9月2日より麻布台ヒルズにて「食べる、呑む、味わう―うつわ」を開催。

オープニングトークイベント「伝統文化を未来へつなぐ」の詳細はこちら。