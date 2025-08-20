アフリカ開発会議が横浜で開幕　石破首相30カ国以上と首脳会談へ　“新経済圏”構想を提唱し連携強化…中国に対抗

日本が主導する3年に1度のTICAD（アフリカ開発会議）が、20日に神奈川・横浜市で始まります。

共同議長を務める石破首相の狙いについて、会場前からフジテレビ政治部・若田部遥記者が中継でお伝えします。

自民党内で退陣論も浮上する中、首相官邸の幹部は「目の前のことをやっていくのみだ」と話していて、石破首相は外交成果で局面を打開したい考えです。

石破首相は閉会までの3日間で30を超える国々と首脳会談を行う予定で、午後の開会式に先立ちケニアなどとの首脳会談に臨み、関連の会合で講演するなど精力的な外交を展開しています。

石破首相：

貿易投資を盛んにすることでさらなる成長を実現をする。日本もこの地域の皆さん方とともに取り組み、アフリカの活力ダイナミズムを取り入れたい。

TICADの焦点は「投資拡大」で、石破首相は早速、インド・中東・アフリカを一つの経済圏とみなし連携を強化する構想「インド洋・アフリカ経済圏イニシアティブ」を提唱しました。

構想には、影響力を高める中国に対抗する狙いもあります。

また、政府や企業間で、エネルギーや医療などの分野の覚書を300件以上結ぶ予定で、石破首相は最終日の共同記者会見で外交成果をアピールしたい考えです。