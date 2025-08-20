米HBO製作のドラマ版『ハリー・ポッター』より、ロン・ウィーズリーの兄である双子のフレッド＆ジョージ、パーシー、そして妹のジニーを演じるキャストが発表された。あわせて、ロン役アラステア・スタウトを含む5人の集合写真もお披露目されている。

『ハリー・ポッター』日本公式では「隠れ穴が、ほぼ満員です！」というキャプションとともに、ウィーズリーきょうだいのキャスティングが発表。いたずら好きのフレッド＆ジョージ役は双子のトリスタン＆ガブリエル・ハーランド（「ラスト・キングダム」）、優等生のパーシー役をルーアリ・スプーナー、末っ子のジニー役をグレイシー・コクランが務める。写真ではスタウトが自撮りする形で、ウィーズリー家の象徴である“赤毛”の5人がフレッシュな笑顔を見せている。

長兄ビル役と次男チャーリー役のキャスティングは、現時点で未発表。投稿では「※チャーリーはルーマニアに滞在中なので、もう少々お待ちください…」と、原作の設定を踏まえたコメントも添えられている。

Photograph by Courtesy of HBO

ドラマ版『ハリー・ポッター』は原作全7巻をシーズンごとに1巻ずつ映像化する計画で、2025年7月14日より映画版と同じ英ワーナー・ブラザース・スタジオ・リーブスデンで撮影が開始。これまでにハリー・ポッター役ドミニク・マクラフリンのや、ハグリッド役ニック・フロストのの姿が公開されている。

ほか子役キャストには、アラベラ・スタントン（ハーマイオニー・グレンジャー役）、ロックス・プラット（ドラコ・マルフォイ役）、アレッシア・レオーニ（パーバティ・パチル役）、レオ・アーリー（シェーマス・フィネガン役）、ローリー・ウィルモット（ネビル・ロングボトム役）、アモス・キットソン（ダドリー・ダーズリー役）らが名を連ねる。

© 2024 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

ドラマ版『ハリー・ポッター』は米HBOおよびHBO Maxで2027年に放送・配信予定。