¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤Î²ÃÆ£ÅÐµª»Ò¤¬¼ã¤ºÍÇ½¡¦Nozomi Lyn¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¡¢Á´À¤³¦¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª2¿Í¤Ë±ï¤Î¤¢¤ë¥Ï¥ë¥Ó¥ó¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤â¼Â¸½
º£Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î²ÃÆ£ÅÐµª»Ò¤µ¤ó¡£80ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë²»³Ú³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¼«¿Èºî»ìºî¶Ê¤Î¡ØÅÏ¤êÄ»¤Î»Ò¼é±´¡Ù¤ò¡¢24ºÐ¤Î¼ã¤¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Nozomi Lyn¡Ê¥Î¥¾¥ß¡¦¥ê¥ó¡Ë¤µ¤ó¤ËÄó¶¡¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£8·î22Æü¡¢Á´À¤³¦¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍâÆü¡¢8·î23Æü¤Ë¤Ï²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î½ÐÀ¸ÃÏ¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¡¦¥Ï¥ë¥Ó¥ó¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¡£Êì¿Æ¤¬¥Ï¥ë¥Ó¥ó¶á¹Ù½Ð¿È¤È¤¤¤¦Nozomi Lyn¤µ¤ó¤â½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£¶¦ÄÌÅÀ¤âÂ¿¤¯¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨°Õµ¤Åê¹ç¤¹¤ë2¿Í¤Ë¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÈNozomi Lyn¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¹½À®¡§±§ÅÔ¸ÅÉñ¡¡»£±Æ¡§ÊÆÅÄ°é¹¡Ë
2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±
¡½¡½Nozomi Lyn¤µ¤ó¤Ï±Ñ¸ì¡¦ÆüËÜ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¤Î3¥«¹ñ¸ì¤¬´®Ç½¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼ã¤¯¤·¤Æºî¶Ê²È¡¿¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î´é¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Nozomi Lyn¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Nozomi Lyn¡§»ä¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÉã¤ÈÃæ¹ñ¿Í¤ÎÊì¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¾å³¤¡¢¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÊë¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ºß½»¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸µ¡¹²»³Ú°ì²È¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¾¿Æ¤¬²»³Ú¹¥¤¤Ç¡£Éã¿Æ¤¬¥®¥¿¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤µ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¡§²»³Ú¤ÎÊÙ¶¯¤òÁêÅö¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤è¤Í¡£
Nozomi Lyn¡§¤Ï¤¤¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Âç³Ø¤ÈÂç³Ø±¡¤Ç6Ç¯´Ö²»³Ú¤òÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£²»³Ú²È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
²ÃÆ£¡§º£²ó¤Î¥Ï¥ë¥Ó¥ó¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÊìÍÍ¤¬¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤è¤Í¡£¤ªÊìÍÍ¤¬¥Ï¥ë¥Ó¥ó¸ò¶Á³ÚÃÄ¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤òºî»ì²È¤Î¤¤¤Ç¤Ï¤¯¤µ¤ó¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
Nozomi Lyn¡§»ä¤ÎÊì¤Ï¥Ï¥ë¥Ó¥ó¶á¹Ù½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï2016Ç¯¡¢16ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¾¯¤·Á°¤Ë¡¢¥Ï¥ë¥Ó¥ó¤Ç²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½½Ð²ñ¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²ÃÆ£¡§¥Ï¥ë¥Ó¥ó¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¡¢¤ªÊìÍÍ¤«¤éNozomi Lyn¤µ¤ó¤¬²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡ÖÀ§Èó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë½Ð¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¤ªÀ¼¤¬¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Nozomi Lyn¡§»ä¤Ï¤½¤ì¤Þ¤ÇÅÐµª»Ò¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£»ä¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ïº£87ºÐ¤Ç¡¢¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÐµª»Ò¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤¨¡ª¤Û¤ó¤È¤Ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¡§º£²ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¡ØÅÏ¤êÄ»¤Î»Ò¼é±´¡Ù¤Ï¶Ê¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Nozomi Lyn¤µ¤ó¤Ë¥Ç¥â¥Æ¡¼¥×¤òÁ÷¤Ã¤¿¤é¡¢¥®¥¿¡¼¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç²Î¤Ã¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡£À§Èó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤â¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¡£
¡ÖÅÏ¤êÄ»¤Î»Ò¼é±´¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¸ß¤¤¤Ë´¶¤¸¤ë¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼
¡½¡½¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÃÆ£¡§¤Ê¤ó¤«²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤À¤è¤Í¡£
Nozomi Lyn¡§°ì¸À¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢familiar (¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤ë) ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Á°¤Ë¤â²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£¡§¡ÊÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¡ËÅÏ¤êÄ»¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¶¦ÄÌÅÀ¤À¤«¤é¤«¤Ê¡©¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ä¤è¤êÅÏ¤êÄ»¤À¤±¤É¤Í¡£»äº£Æü¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÄ»¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¿¤Î¡£2000Ç¯¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î»þ¤Ëºî¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Ä»¤Î³¨¤Ï»ä¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤Î¤è¡£2000Ç¯¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
Nozomi Lyn¡§²¿¤È¤¤¤¦¶öÁ³¡ª
²ÃÆ£¡§¤¢¤Ê¤¿¤È¤Ï²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£²ÎÀ¼¤â¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Æ¡£²Î¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤¡¢¡Ö¹â¤¤À¼¤¬¤â¤Ã¤È½Ð¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¶Ê¤ÎºÇ¸å¤Ë²»Éä¤òÂ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¹â¤¤À¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¤ï¤Í¤Ã¤Æ¡£ÆüËÜ¤Î²»³Ú¤Î¸½¾ì¤À¤È¡¢µÞ¤ËÊÑ¹¹¤¬Æþ¤ë¤È¡Ö¤¨¤Ã¡©¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¹¤Ã¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Nozomi Lyn¡§³¤³°¤Ç¤Ï¡¢µÞ¤ËÊÑ¹¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤½¤Ã¤Á¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¡Ö¤Ï¤¤¡¢ÊÑ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡Ö²Î¼ê¤ÏÌë¸÷Ãî¤ÈÆ±¤¸¡×
¡½¡½²ÃÆ£¤µ¤ó¤âÀ¤³¦¤Î³ÆÃÏ¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤È°ã¤¦ÉôÊ¬¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²ÃÆ£¡§¥ª¥±¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¡ÖNo¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£1 ²óNo¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸þ¤³¤¦¤¬ËÜµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡£
Nozomi Lyn¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
²ÃÆ£¡§¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌë¸÷Ãî¤ÈÆ±¤¸¡£»É·ã¤ÎÌµ¤¤¤È¤¤Ï¸÷¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£¡Ö£Îo¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢»É·ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥«¡¼¥Ã¤È¸÷¤ë¤Î¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë³¤³°¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ï¤½¤¦¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£±óÎ¸¤¬¤Á¤ÊÆüËÜ¿Í¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¡Ö¾å¼ê¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡Ä¡×¤È¤«ÀäÂÐ¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¡£¡ÖGood¡×¡ÖºÇ¹â¡Á¡×¤È¤«¤Í¡£¼«¸ÊÎé»¿¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¡£¤À¤«¤é¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¡£
Nozomi Lyn¡§»ä¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î·ì¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î¿¿¤óÃæ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£±óÎ¸¤È¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤¤¤¯¤é¤¹¤´¤¯¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¤È¤¤¤¦¤«¡Ä ¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¤¨¡¼¤Ã¤È¡£
²ÃÆ£¡§¸¬µõ¤µ¤ò»ý¤Ä¤Ã¤Æ¤³¤È¤Í¡£¤Ç¤â±óÎ¸¤·¤¿¤é¥À¥á¤è¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤«¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÁêÅö¤Î²Î¼ê¤¬Íè¤ë¤È¡Ö¤¹¤´¤¤¤Î¤¬Íè¤¿¡×¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢Èà¤é¤ÏÉ¬¤º¡Ö·¯¤Ï²¿¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡£¤½¤³¤Ç¡Ö´õË¾ÄÌ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï°ã¤¦¡×¤È¡¢¤°¤Ã¤Æ´é¤ò¤·¤«¤á¤ë¤È¡¢ËÜµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Û¤É¤½¤¦¤Ê¤Î¤è¡£
Nozomi Lyn¡§ÀµÄ¾¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
²ÃÆ£¡§¶Ê¤ò°ì½ï¤Ëºî¤ë¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤È°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤È¡£¡Ö°ã¤¦¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¥Ô¥«¥Ã¤È¸÷¤ë¤ï¤è¡£¤½¤³¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£º£¤Þ¤Ç³¤³°¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÌÌÇò¤¤¤è¤Í¡£Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ä¥¦¥¤¡¼¥ó¤Ê¤ó¤«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¥ë¡¼¥Ä¤¬Ææ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ê¤ó¤«¤â¤¤¤ë¤·¡£
3¥«¹ñ¸ì¤Ç¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°
¡½¡½¡ØÅÏ¤êÄ»¤Î»Ò¼é±´¡Ù¤â¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Î¢ÏÃ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Nozomi Lyn¡§¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤âÅÐµª»Ò¤µ¤ó¤¬Á´Éô°ì½ï¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÊý¤Ë¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¡§¤¢¤Ê¤¿¤¬¸ì³Ø¤¬´®Ç½¤À¤«¤é¡¢ÆüËÜ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢±Ñ¸ì¤Î3¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òºî¤í¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£Ãæ¹ñ¸ì¤ÏÌõ»ì²È¤µ¤ó¤¿¤Á¤ËÌõ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤ÏNozomi Lyn¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÏÃúÇ«¤Ë»ØÆ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤â¤Á¤ç¤Ã¤È»Ä¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¡¡±ó¤¯¤Þ¤Ç¡¡¤¿¤À¤Ò¤È¤ê¡×¤È¤«¡¢¡Ö¼Î¤Æ¤Æ¤¤¿¤Î¡×¡ÖÈô¤ó¤ÇÍè¤¿¤Î¡×¤È¤«¡£¤³¤ÎÊÕ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Nozomi Lyn¡§ÆüËÜ¸ì¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ÖÈô¤Ó¤¿¤¯¤Æ¡×¤Î²Î»ì¤¬¡ÖÈô¤Ó¤À¤¯¤Æ¡×¤Ë¤Ê¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£
²ÃÆ£¡§Ãæ¹ñ¸ì¤È¤«±Ñ¸ì¤Ï²»¤¬¶Á¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ã¤Æ²»¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¸À¸ì¤Ê¤Î¡£°ì²óÀ¼¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤âÊ¹¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¹¢¤ËÉéÃ´¤Î¤«¤«¤ë¸À¸ì¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£À¼¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¶Á¤¤Ë¤¯¤¤¡£ÆüËÜ¿Í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Ä¤âÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç²Î¤¦¤Î¤ÏÂçÊÑ¤è¡£
Nozomi Lyn¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡¢À¼¤Î½ÐÊý¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë3¥«¹ñ¸ì¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥Ô¥Ã¥Á¤â°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¸ì¤Ï¹â¤¤¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÏÄã¤¤¡¢±Ñ¸ì¤Ï¿¿¤óÃæ¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶Ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£¡§ÆüËÜ¸ì¤ÏÊì²»¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡£³°¹ñ¸ì¤ÏÊì²»¤Î´Ö¤Ë²»¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤¤¤Þ¤¤Êì²»¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢´Ö¤Î²»¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬À¼¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¡£ÆüËÜ¸ì¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤Î¡£¤À¤«¤é¡£¤¤¤Ã¤½¤¦¤Ï¤Ã¤¤ê¶Á¤«¤»¤ÆÈ¯²»¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¿Í¤Ë²Î¤ÇÁÊ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÊ¸»ú¤ÇÅÁ¤¨¤ëÊ¸²½¤À¤è¤Í¡£»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¸ì¤Ç²Î¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ê¡£ÆüËÜ¸ì¤Î¶Á¤¤Î¶ù¤Þ¤ÇÈ¯²»¤·¤Æ¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡£
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ËÆÏ¤¯²Î¤Ë
¡½¡½¡ØÅÏ¤êÄ»¤Î»Ò¼é±´¡Ù¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¡¢¶Ê¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
²ÃÆ£¡§²Î»ì¤Ï¸µ¡¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬²Î¤¦¤Ä¤â¤ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Ã¤È¼ã¤¯¤Æ¡¢½é¡¹¤·¤¤¿Í¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤ËNozomi Lyn¤µ¤ó¤¬¸½¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
Nozomi Lyn¡§»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¡§ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤â³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Èô¤ÓÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ä»¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«Á÷¤ë²ÈÂ²¤Î¤Û¤¦¤Ë¤âÆÏ¤¯¡È¼ê»æ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê²Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡£²ÈÂ²¤ÈÎ¥¤ì¤¿¹ñ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤Õ¤Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¿Í¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê²û¤«¤·¤¤²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Nozomi Lyn¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
²ÃÆ£¡§ºÇ½é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤«¤é¥Ç¥â¥Æ¡¼¥×¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¡¢²Î¤òÄ°¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤µã¤¤¤¿¤Î¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»Ò¼é±´¤Ã¤Æ¿²¤ëÁ°¤ËÊì¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤ËÄ°¤«¤»¤ë²Î¡£ÍÎÉþ¤âÃ¦¤¤¤Ç²½¾Ñ¤âÍî¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÖÁÇ¤Î¼«Ê¬¤Ëµ¢¤ì¤ë»þ´Ö¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Î¤À¤«¤é¡¢¡Ö¾å¼ê¤Ë²Î¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤è¤Í¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥À¥á¤Ê¤Î¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¡£¤³¤Î²Î¤¬¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÉãÍÍ¤Î»Ò¼é±´¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©
Nozomi Lyn¡§Éã¤Ï¡¢¥Ç¥â¥Æ¡¼¥×¤òËèÆüÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
²ÃÆ£¡§¥Ç¥â¥Æ¡¼¥×¤è¤ê¤âËÜÈÖ¤ÎÊý¤Ç¤ªÉãÍÍ¤òµã¤«¤µ¤Ê¤¤ã¤Í¡£
Nozomi Lyn¡§¤Ï¤¤¡ª
Îò»Ë¤Î¿¼¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤
¡½¡½8·î23Æü¤Î¥Ï¥ë¥Ó¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Nozomi Lyn¡§Ãæ¹ñ¤Ï»ä¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Îò»Ë¤äÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Ëµ¢¤ë¤ÈËè²ó¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¹ñ¤À¤È´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ïµ»½Ñ¤ÎÈ¯Ã£¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¥¿¥ª¥ë¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡ØÅÏ¤êÄ»¤Î»Ò¼é±´¡Ù¤ò¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÈÃæ¹ñ¸ì¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç²Î¤¦¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£¡§Îò»Ë¤Î¸Å¤¤¹ñ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ä¹¡¼¤¤Îò»Ë¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿¹ñ¡£¥Ï¥ë¥Ó¥ó¤Ë¤Ï¡¢Ë´Ì¿¤·¤Æ¤¤¿¥í¥·¥¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤ä¥æ¥À¥ä¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î±¿Ì¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÀïÁè¤ÇÀ¸¤È´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢²»³Ú¤¬¿Í¡¹¤Î´ê¤¤¤òÌ®¡¹¤Èº£¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï²»³Ú²È¤È¤·¤Æ¥Ï¥ë¥Ó¥ó½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î³¹¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤ÏNozomi Lyn¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢¼¡½÷¤ÎYae¤â½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£ÁÄÊì¡¦Êì¡¦Â¹¡Ä3¤Ä¤ÎÀ¤Âå¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ²Î¤¦¤Î¤Ç¡¢³ÆÀ¤Âå¤Î¿´¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡£ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È¡¢¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤ÏÁÄÊì¡¦Êì¡¦Â¹¡Ä3¤Ä¤ÎÀ¤Âå¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ²Î¤¦¡£ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È¡¢¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë