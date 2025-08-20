ナ・イヌ、“将軍”とまねっこポーズで2ショット「癒しすぎる2ショット」「イヌくんもワンコみたい」「かわいいーーー」
俳優のナ・イヌ（30）が19日、出演中のTBS系火曜ドラマ『初恋DOGs』（毎週火曜 後10：00）の公式SNSに登場。共演する成田凌が演じる白崎快の“愛犬・将軍”との2ショット写真が公開された。
【写真】「癒しすぎる2ショット」“将軍”とまねっこポーズをするナ・イヌ
本作は、清原果耶演じる愛を信じないクールな弁護士・愛子と、成田が演じる動物しか愛せないこじらせ獣医・快の“愛犬”同士が恋に落ちたことをきっかけに始まるラブストーリー。2人の前に現れ、三角関係となる訳アリの韓国人御曹司・ソハを、日本のドラマ初出演となる韓国俳優ナ・イヌが演じている。
投稿では「ソハ（#ナイヌ）と将軍から」「愛子、そして快ソハ3人の関係を見届けてください！」のコメントとともに、“将軍”と同じポーズをする写真が公開された。またインスタとXではそれぞれ別のカットが披露されている。
この投稿にファンや視聴者からは「大好きな2ショットありがとうございます 2人の可愛さに癒されます」「イヌと犬 なんともかわいい」「イヌくんもワンコみたい」「癒しすぎる2ショット」「かわいいーーー」「ソハさんかっこよすぎる…将軍可愛い！」「ナイヌだけにdog」「イヌさんかっこいい 将軍になりたいです」などの反響が寄せられている。
