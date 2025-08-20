『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3』機関車とデロリアンのプラレール発売決定 ─ あの名シーンを再現して遊べる

「タイムマシン」を押して走ったあの機関車がプラレールの世界に！2025年に公開40周年を迎えた映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とコラボレーションした「プラレール バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3 蒸気機関車131号＆タイムマシン」が2025年10月18日より発売される。

映画『バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3』に登場する「蒸気機関車131号」と「タイムマシン」の疾走するシーンをイメージしたプレイセット。車両のほか、デロリアンの「タイムマシン（トミカ）」や「マーティー、ドク、クララのプラキッズ（フィギュア）」、プラキッズを立たせることができる「ホバーボード」などがセットに。

また、「タイムマシン（トミカ）」はプラレールのレール上を走行可能な特別仕様で、鉄道で車を押して走行するというアイコニックなシーンが再現できるのが魅力だ。「プラレール」（鉄道）と「トミカ」（車）の2ブランドの魅力が楽しめる。

細部までこだわった造形・カラーリングで「蒸気機関車131号」のディテールを再現

プラレールらしいデフォルメを加えながらも、車両のモールドやカラーリングなど細部にまでこだわり。「タイムマシン（トミカ）」「ホバーボード」「【END OF TRACK】とペイントされた特別仕様の車止め」と、映画の世界を体感できる要素が散りばめられている。

マーティー、ドク、クララのプラキッズが付属！クララが追いかける！迫力のクライマックスシーンを再現

洋服やそれぞれの髪型、顔のデザインにこだわったオリジナルのプラキッズが3体付属。プラキッズは車両の右側面や炭水車上部に取り付けられるため、車両各所にドクやクララを配置して、映画のクライマックスシーンを再現するなど想像を膨らませて遊ぶことができる。

アメリカ・カリフォルニア州の実車両をもとに商品設計

商品化をするにあたり、アメリカ・カリフォルニア州にあるレイルタウン１８９７州立歴史公園に保存されている「SierraNo.3」（「蒸気機関車１３１号」として映画に登場した実際の車両）を参考に商品設計。当時、車両は 復 元作業中で解体された状態で はあったものの 、 車体・パーツ の各所の 画像 （撮影協力：BucoEntertainment, LLC）を参考に、細部までこだわったクオリティの高い商品化を実現した。

「プラレール バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3 蒸気機関車131号＆タイムマシン」は2025年10月18日発売。7,700円（税込）。