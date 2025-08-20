冷やし中華やちらし寿司の彩りに欠かせない「錦糸卵」。料理を一気に華やかにしてくれる名脇役です。しかし、いざ作ってみると薄焼き卵が破れてしまい、きれいな錦糸卵にならずがっかりした経験はありませんか？実は「あるもの」を使うことで、誰でも簡単に破れにくい錦糸卵を作ることができます。今回は、そんな目からウロコの裏技をご覧ください。

秘密の材料は「片栗粉」だった

破れない錦糸卵を作る秘訣は、卵液に「水溶き片栗粉」を混ぜること。片栗粉に含まれるでんぷん質が卵の弾力性を高め、薄く焼いても破れにくい薄焼き卵になります。分量の目安は卵1個に対して片栗粉小さじ1/2、水小さじ1です。

卵を溶く際は、かき混ぜるのではなく切るように箸を動かすのがポイント。こうすることで泡立てずに空気が入らず、なめらかな仕上がりになります。

さらにきれいに仕上げたい方は、卵液をこし器で濾してから焼くのがおすすめ。卵黄と卵白が均一に混ざり合い、フライパンに流し込んだ際にムラなく美しく焼き上がります。

フライパンで焼く際は、油を引いて熱したフライパンを一度濡れ布巾の上にのせ、底を冷まして温度を均一にしましょう。あとは弱火から中火の火加減で、卵の縁がフライパンから離れるまで温めます。その後、裏返して両面に火が通れば完成です。



（イメージ写真：stock.adobe.com）

電子レンジを使った調理方法も

フライパンでの調理に苦手意識がある方には、電子レンジを活用した方法もおすすめです。ラップを敷いた耐熱皿に薄く伸ばした卵液をのせ、600Wで1分を基準に加熱します。

注意点はラップは皿の外側に折り込まず、伸ばして敷くこと。これは、レンジ加熱中にラップと皿の間がふくらむのを防ぐためです。加熱が足りなければ10秒ずつ追加しながら、全体が固まるまで様子を見てください。

卵が固まったらラップから外し、まな板の上で手前からくるくると巻いて細切りに。この方法なら火加減を気にする必要もなく、失敗知らずです。

一度にたくさん作って冷凍保存しておけば、お弁当やサラダの彩りが欲しい時にもすぐに使えて便利。料理の見栄えがぐっとアップする錦糸卵作りを、ぜひマスターしてみてください。