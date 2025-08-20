お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之（42）が19日放送のテレビ朝日「ロンドンハーツ」（火曜後11・45）にゲスト出演。人気ギャルタレントへアドバイスを送った。

この日は“ナダル先生の進路相談”と題して「コロコロチキチキペッパーズ」のナダルが、ゲストタレントの悩み相談をするコーナーを実施。井口はナダルの助手として登場した。

ゲストとして登場したギャルタレントの今井アンジェリカは「大人（キャラ）へのシフトチェンジとバラエティーの仕事」について相談。「24歳なのでそろそろ大人の階段登りたいなと。毒舌キャラで知られちゃってるので、どういう塩梅で自分の良さを出したら良いかわからない」と悩みを告白した。

「僕も見てて、前番組とか見させてもらって。めちゃくちゃ面白かった瞬間あった。それって本当に自分の言葉…自分で思ってることを言ってたから、その番組めちゃくちゃ面白くなった。毒舌になろうとか大人になろうっていう感じじゃなくて、自分の言葉で言わなきゃってことですよね」と井口。「何なら隠し撮りくらいでギャル言葉出ててそれが面白かった」と的確なアドバイスを送り、スタジオからは感嘆の声が上がっていた。