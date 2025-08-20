【体感温度マイナス10℃!? 】専門医が薦める『真夏の最強日除けアイテム』2選

日ざしの強い日には、熱中症のリスクのひとつ〈熱射病〉に注意。帽子や日傘で日ざしを避けるだけでも効果がありますが、素材や機能にこだわれば、さらに快適に過ごせます。

今回は、暑さをやわらげる最新の日よけアイテム2選をご紹介。夏のおでかけに欠かせないアイテムですよ。

●PROTECT U

2178円（税込み）／i.D

UVカット、遮熱、遮光効果があるコーティングを施すことで紫外線を吸収して暑さを軽減し、日傘では最高レベルの遮熱率55%以上を実現。撥水機能もあり、晴雨兼用で使えます。

●コカゲル® リネンエッジアップハット

8580円（税込み）／シゲマツ

特許取得の特殊遮熱素材「コカゲル®」を使用することで体感温度を10℃下げることができる帽子。UVカット率は100%。内側は蒸気を逃す作りで、頭皮の蒸れも防いでくれます。

暑い日のおでかけは、日ざし対策が欠かせません。帽子や日傘など、機能性の高い日よけアイテムを取り入れれば、快適さも安心感もアップ。安全に、そして心地よく夏を楽しんでください。

教えてくれたのは……

石原新菜先生

「イシハラクリニック」副院長、「ヒポクラティック・サナトリウム」副施設長。帝京大学医学部卒業後、同大学病院にて研修医として2年勤務。現在は、主に漢方医学、自然療法、食事療法による治療を行う。

（『オレンジページ』2025年8月2号より）