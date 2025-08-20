NBAÈ¬Â¼ÎÝÁª¼ê¤¬ÂçÂ¼ÃÎ»ö¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³èÆ°Êó¹ð¡Ö¡Ö¥Ð¥¹¥±¤ÇÆüËÜ¤ò¤â¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë¡×
¥¢¥á¥ê¥«¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¦NBA¤Î¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÈ¬Â¼ÎÝÁª¼ê¤¬¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³èÆ°Êó¹ð¤Î¤¿¤á¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎÂçÂ¼ÃÎ»ö¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎIG¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤Ï18Æü¤«¤é¡¢È¬Â¼Áª¼ê¤¬¥Ð¥¹¥±¤Îµ»½Ñ¤ä¹Í¤¨¤òÃæ¹âÀ¸¤é¤ËÅÁ¤¨¡¢À¤³¦¤ÇÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤ò°éÀ®¤·¤¿¤¤¤È´ë²è¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBLACKSAMURAI2025¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
20Æü¤ÏÈ¬Â¼Áª¼ê¤¬ÂçÂ¼ÃÎ»ö¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¡¢³èÆ°ÆâÍÆ¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥¹¥±¤ÇÆüËÜ¤ò¤â¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Ð¥¹¥±¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê²ñ¾ì¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥åー¥È¤Î´¶³Ð¤È¤«²ñ¾ì¤Î´¶³Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¡ÊÈ¬Â¼ÎÝÁª¼ê¡Ë
È¬Â¼Áª¼ê¤«¤é¤ÏÂçÂ¼ÃÎ»ö¤Ë¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£