タレントの藤本美貴（40）が19日放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・45）にゲスト出演。夫でお笑いコンビ「品川庄司」庄司智春（49）の“金言”を紹介した。

子供のいじめやケンカの話題になり、藤本は「子供からしゃべってくれる関係をつくっておくのも大事だよね。普段からいろんな話をいっぱいして」とした上で、「学校の嫌なことを“嫌なこと聞きます”ってテンションで聞かないようにしてる。嫌なヤツいたー？みたいな」と普段の会話で心掛けていることを明かした。

さらに「庄司さんがいいこと言ってるって思ったのは、男の子だと特にケンカってあるじゃん。親だと“その子と遊ばなくていいじゃん”って言いがちだけど、庄司さんは“今遊びたくないと思ったら遊ばなくていいんだよ、でも遊びたくなったら遊べばいいんだよ”って言ったのが凄いと思って」と夫の言葉を紹介。

「あの時あんなに嫌いだったやつが時間経ったら一番親友みたいになったりするから。親がその関係性を決める必要ないよね。でも嫌だったら離れればいい、されて嫌だったことはお前はするなよって凄い言ってる」と明かし、「それでまんまと仲良くなったりしてる。親が吹き込んでたら仲良くなることもなかったかもって思うよね」と語っていた。