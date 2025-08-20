“鉄っちゃんアナ”としても親しまれる鉄道通のフリーアナウンサー・羽川英樹さんのラジトピコラム「羽川英樹の出発進行！」。今回、羽川アナがレポートするのは、京阪京津線『御陵』→『びわ湖浜大津』です。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆



京都市山科区の『御陵』と滋賀県大津市の『びわ湖浜大津』を結ぶ、京阪京津線。かつては京阪本線と接続する三条〜浜大津を結んでいましたが、京都市営地下鉄東西線の開通により『三条京阪』〜『御陵』間は市営地下鉄の区間となり、『御陵』以降が京津線となりました。ただ、ほとんどの列車が京都市営地下鉄東西線に乗り入れ『太秦天神川』から直通しています。

京津線の起点となる『御陵』は「みささぎ」と読み、その名が示すように近くには天智天皇山科陵があって、この駅で六地蔵方面に向かう地下鉄東西線と分岐します。そして、ここからわずか7.5kmの間に地下鉄・登山電車・路面電車の3つの魅力を感じ取れるという、鉄道ファンにはたまらない路線なんです。

『太秦天神川』から京都市の中心部を地下鉄東西線で駆け抜けた4両編成の800形は、『御陵』を出てしばらくすると初めて地上に姿を現します。



次の『京阪山科』では、新快速も停まるJRの山科とも接続。近くに京都薬科大学や京都橘大学があるため、学生の利用もとても多い駅です。駅の西側は大型商業施設や飲食街が広がるにぎやかなエリア、そして東側は桜の名所・山科疏水や、紅葉で有名な毘沙門堂もある閑静な観光エリアになっています。

そのあと車両基地のある『四宮』、大津市に入って最初の駅『追分』に停まり、ここから先は国道1号と並行しながら40パーミルという上り勾配を駆け上がります。市街電車がここで一転して登山電車に早変わりです。

標高325メートルの逢坂峠のてっぺん近くにあるのが『大谷』。勾配の途中にホームがあるため傾斜が急で、ベンチの足の長さも左右で8センチメートルも違うんです。

この駅の近くには詩人・野口雨情が「日本一」と称賛した明治5年創業の鰻（うなぎ）の「かねよ」があり、卵を4個使っただし巻きを鰻に添えたボリュームたっぷりの名物「きんし丼」が大人気です。

『大谷』を出ると「知るも知らぬも逢坂の関」の峠をトンネルで抜け、次は40Rの大カーブに。京津線は急勾配に急カーブの連続で、まさに運転技術が試される路線なんです。

カーブを曲がりきったと思ったら、さあここからがこの路線最大の61パーミルという下り勾配にさしかかります。国内では大井川鉄道井川線、箱根登山鉄道に次ぐ3番目の急勾配。左手に明治時代に日本人だけでつくった国鉄の歴史遺産・旧逢坂山隧道の遺構を見ながら慎重に下っていきます。

その後も幾重のカーブを通過して大津赤十字病院の最寄り駅『上栄町』に到着。ここでは電車が通過する際に線路に自動的に水が噴霧されます。これは雪を融かすものではなく、カーブで車輪とレールの摩擦で起こるキーンキーンのフランジ音を和らげるためにあるんです。周辺住民への心遣いがうれしいですね。

『上栄町』を出ると、ここまでの登山電車から今度は路面電車に早変わり。鉄道規定では路面電車は2両編成・長さ30メートルまでと決まっているんですが、ここは特例で4両編成の電車が堂々と道路上を走り抜けていきます。こんな光景、他ではめったに見られません。

路面区間をゆっくり下って浜大津交差点で大きく右に90度カーブします。この光景はまるで大蛇の行進のようにも見えてしまう迫力。

『太秦天神川』から34分で、いくつもの急勾配・急カーブを通って、終点『びわ湖浜大津』に到着。かつてはここに江若鉄道の浜大津駅もありましたし、大阪天満橋から京津線直通の連接車「びわこ号」も走っていました。ここで石山坂本線と接続します。

2階の改札を出ると目の前に観光客船ミシガンなどが停泊する大津港があり、日本一の大きさを誇る琵琶湖の向こうには比良山系がひろがる大パノラマを楽しむこともできます。



京都〜大津間では並行するJR東海道本線に所要時間・運賃・運転本数などでまったく歯が立たない京津線ですが、『御陵』〜『びわ湖浜大津』のわずか16分間でも地下鉄・登山電車・路面電車の3つの魅力を存分に味わえる感動路線なんです。（羽川英樹）