【「DP-01 ピアノブラック」「DP-02 メタリック用 クリアー」】 8月30日 発売予定 価格：各990円

ガイアノーツは、模型用塗料「DP-01 ピアノブラック」と「DP-02 メタリック用 クリアー」を8月30日に一般販売する。価格は各990円。

イベントやオンラインショップで販売されてきた「DP-01 ピアノブラック」と「DP-02 メタリック用 クリアー」の2色が一般販売。DPシリーズは、最初からエアブラシ用に希釈済みの塗料となっている。

Copyright (C)2025 Gaianotes inc. All Rights Reserved.