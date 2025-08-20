ガイアノーツ、模型用塗料「ピアノブラック」「メタリック用クリアー」を8月30日に一般販売開始
【「DP-01 ピアノブラック」「DP-02 メタリック用 クリアー」】 8月30日 発売予定 価格：各990円
ガイアノーツは、模型用塗料「DP-01 ピアノブラック」と「DP-02 メタリック用 クリアー」を8月30日に一般販売する。価格は各990円。
イベントやオンラインショップで販売されてきた「DP-01 ピアノブラック」と「DP-02 メタリック用 クリアー」の2色が一般販売。DPシリーズは、最初からエアブラシ用に希釈済みの塗料となっている。
イベントやオンラインショップで販売してきました「ピアノブラック」「メタリック用クリアー」がいよいよ一般販売となります!- 【夏もイベントにたくさん参加します！】ガイアノーツ (@gaianotes) August 19, 2025
高光沢のピアノブラック、メタリック粒子が動きにくい仕様にしたメタリック用クリアー、どちらも希釈済み塗料となります。8月30日発売!! pic.twitter.com/sCX5MgjZGW
