子宮頸がんの再々再発を公表している俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。このところ悩まされている、帯状疱疹の症状について、悩みを綴りました。



【写真を見る】【がん闘病】古村比呂さん「なかなかシブトイ帯状疱疹 行きつ戻りつ 回復していきますね」





前日の自身のブログで、帯状疱疹の症状について回復の兆しを伝えていた古村さんですが、「”昨日よりも良くなって来ました！”と報告したかったですが なかなかシブトイ帯状疱疹」と投稿。「今日は寝てばかりDAY 頭皮の帯状疱疹の回復がイマイチで頭重だる＆ムカムカ＆貧血が続いてます」と、帯状疱疹の回復が思うように進まず、体調不良が依然として続いていることを明かしました。



ブログには、体温計の画像とともに、「体温も37.1度をキープ中」と投稿。依然として微熱が続いているようです。







一方で明るい兆しとして、頭を冷やしている自身の顔の画像を投稿し、「眼の腫れが落ち着いてきました」と報告しています。







古村さんは、「ただブログを書けることは良き方向かと 行きつ戻りつ回復していきますね」と体調の回復に向けた前向きな思いを綴っています。







古村比呂さんは、19歳の時にクラリオンガール準グランプリに選ばれると、20歳で映画デビュー。22歳の時にはNHK連続テレビ小説のヒロインを演じ、一躍、人気女優の仲間入りを果たしました。

ドラマや映画、舞台と幅広く活躍していましたが、現在は芝居を休み、再々再発したがんと闘っています。

【担当：芸能情報ステーション】