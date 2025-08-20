オルカンに月3万円から「浪費癖があるので自動引き落としはうれしい」28歳会社員の運用成績
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人のみ
▼金融資産
年収：600万円
金融資産：現預金250万円、リスク資産200万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：200万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2022年から
2022年から積立投資を続けてきたという今回の投稿者。
投資額は「月3万円」からスタートし、現在は「月7万円」に。
投稿のあった2025年5月時点の運用実績については「元本180万円→運用益込200万円」と、積み重ねで着実に利益を生み出している様子です。
これまで「増減はあるものの、運用益がプラス10％付近で推移し、高い時で20％程度あったが、トランプの影響で運用益は減っている」と説明されています。
おかげで「4年前は貯蓄が50万円しかなかったが、投資と貯金で今は450万円まで資産を増やせている。投資により支出も減らせていると感じる」とのこと。
一方で、「運用益が多く出ている時、下落する前に積立投資をやめた方がいいのでは」と迷いを感じたこともあると言います。
今後も「あまり損益を気にせずに、売らないこと」をマイルールに投資を継続していきたいと語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
28歳・年収600万円会社員男性の積立投資の取り組みと運用成績は？今回は東京都に住む28歳男性の資産運用エピソードを見ていきます。
▼家族構成
本人のみ
▼金融資産
年収：600万円
金融資産：現預金250万円、リスク資産200万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：200万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2022年から
2022年から積立投資を続けてきたという今回の投稿者。
投資額は「月3万円」からスタートし、現在は「月7万円」に。
投稿のあった2025年5月時点の運用実績については「元本180万円→運用益込200万円」と、積み重ねで着実に利益を生み出している様子です。
これまで「増減はあるものの、運用益がプラス10％付近で推移し、高い時で20％程度あったが、トランプの影響で運用益は減っている」と説明されています。
28歳・年収600万円会社員男性の思う積立投資のメリットお金は「あればあるだけ使ってしまう。浪費癖があるので自動引き落としはうれしい」と積立投資のメリットを語った投稿者。
おかげで「4年前は貯蓄が50万円しかなかったが、投資と貯金で今は450万円まで資産を増やせている。投資により支出も減らせていると感じる」とのこと。
一方で、「運用益が多く出ている時、下落する前に積立投資をやめた方がいいのでは」と迷いを感じたこともあると言います。
今後も「あまり損益を気にせずに、売らないこと」をマイルールに投資を継続していきたいと語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)