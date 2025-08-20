「鉄腕！ DASHにでれるぞ!!」元AKB・大家志津香、驚きの資格明かす。「私って海のイメージ薄いよね？」
元AKB48でタレントの大家志津香さんは8月19日、自身のInstagramを更新。意外な資格を持っていることを明かし、話題となっています。
【写真】大家志津香の持つ驚きの資格とは？
「めっちゃ海のイメージだったww」「私って海のイメージ薄いよね？」と問い掛けた大家さん。続けて「実家いけす料理屋さんで水産高校通っててダイビング、潜水士、一級船舶免許持っててめっちゃsea womanなんだけど」と、海に関するさまざまな資格を持っていることを明かしました。また、青色のパーカーを着用し、パラオの海を楽しむ様子を撮影した4枚の写真も公開しています。
ファンからは「めっちゃ海のイメージだったww」「むしろ海のイメージしかないで」「ファンは海のイメージ強いと思う」「しーちゃんのしーは海のseaでしょ？」などの声が。ほかにも「鉄腕！ DASHにでれるぞ!!」「一級船舶の免許を取ったのは、しーちゃんの影響です」といったコメントも寄せられました。
潜水する様子も公開！さらに、同日の別の投稿では、日本で潜水した時の様子を公開。「出雲で潜った日本海は寒すぎる上にうねりえぐくて修行でした」と振り返っています。今後は「sea woman」な一面を見せてくれるのか、期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
