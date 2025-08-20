Ado¡¢À¤³¦¥Ä¥¢¡¼¸åÈ¾Àï¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡¡ËÌÊÆ¡¦ÃæÆîÊÆ¤Ç¤âÆüËÜ¿Í½é¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥ÈÏ¢È¯
¡¡²Î¤¤¼ê¡¦Ado¤¬¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØAdo WORLD TOUR 2025 ¡ÈHibana¡É Powered by Crunchyroll¡Ù¤Î¸åÈ¾Àï¤È¤Ê¤ëËÌÊÆ¡¦ÃæÆîÊÆ¸ø±é¤¬¡¢8·î18Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¥Á¥ê¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤ÎMovistar Arena¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û°µ´¬¡Ä¡ªAdo¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¡õ¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹¡õ¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ
¡¡¥á¥¥·¥³¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥Á¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆîÊÆ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¡¢¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹¡¢¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤Î3ÅÔ»Ô¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤È¤Ê¤ë¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤òµÏ¿¡£ËÌÊÆ¤ò´Þ¤àÁ´13ÅÔ»Ô¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¸ø±é¤Î¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ª¡Á¥ì¡¢¥ª¥ì¡¢¥ª¥ì¡¢¥ª¥ì¡ÄAdo¡¢Ado¡Á¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸½ÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¿À¼¤¬¼«Á³È¯À¸¤·¡¢Ado¤ÎÅÐ¾ì¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ëÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£´ÑµÒ¤¬¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ÇÎÐ¡¢ÀÖ¡¢Çò¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥á¥¥·¥³¹ñ´ú¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Ado¤â´¿À¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¥ª¡Á¥ì¡Á¡¢¥ª¥ì¡¢¥ª¥ì¡¢¥ª¥ì¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¡¢ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ì¥³¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤Î°ìÉô¤ÏAdo¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎSNS¤Ë¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤Ï4·î26Æü¤Îºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢ËÌÊÆ¡¢ÃæÆîÊÆ¤È³ÆÃÏ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢8·î24Æü¤Î¥Û¥Î¥ë¥ë¸ø±é¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥µ¥ó¥Î¥¼¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥È¥í¥ó¥È¡¢¥Ñ¥ê¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÁ´13ÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤Î¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ä¥¢¡¼½ªÎ»¸å¤Î11·î¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ª¤è¤Óµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¤Î³®Àû¸ø±é¡ØAdo DOME TOUR 2025¡Ö¤è¤À¤«¡×¡Ù¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢VIPÀÊ¡¢SSÀÊ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´°Çä¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÀÊ¤äÃí¼áÉÕ¤ÀÊ¤Ê¤É¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÈÎÇäÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢7·î30Æü¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤Î¥¢¥Ê¥í¥°È×¡ØAdo¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥É¥Ð¥à vol.1¡Ù¡Øvol.2¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢Á´20¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿2ËçÁÈ»ÅÍÍ¤ÇÅ¸³«¡£¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray¡¿DVD¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
