頓知気さきな、水着姿で水鉄砲×舌ペロショット披露 『また明日！』先行カット第2弾公開
姉の戦慄かなのとのセルフプロデュースユニット・femme fataleで活動する頓知気さきな（25）が9月25日、初のフォトスタイルブック『また明日！』（光文社）を発売する。
【写真】ふんわり美バストにドキッ！妖艶ランジェリーで谷間くっきりな頓知気さきな
今回、先行カット第2弾が解禁。熱海の昭和レトロな旅館のお風呂を舞台に、モスグリーンの水着姿で水鉄砲を持ち、舌を出した無邪気なポーズを披露している。
頓知気は「可愛い水鉄砲があったので、いろいろポーズをとってみました！昭和レトロなお風呂がとても可愛くて、テンションが上がりました。無邪気に楽しんでいる表情もぜひチェックしてみてくださいね」と呼びかけている。
とんちきさきなは、2000年3月6日生まれ、大阪府出身。身長160センチ。2018年に姉の戦慄かなのとのセルフプロデュースユニット・femme fataleとしてデビューし、活動中。2018年にミスiD2019を受賞。2019年5月より「青春高校3年C組」に合格し、クラスメイトとして出演。シングルのセンターを務める。2022年8月から『bis』レギュラーモデルに。2023年より本格的にソロ活動もスタート。
【写真】ふんわり美バストにドキッ！妖艶ランジェリーで谷間くっきりな頓知気さきな
今回、先行カット第2弾が解禁。熱海の昭和レトロな旅館のお風呂を舞台に、モスグリーンの水着姿で水鉄砲を持ち、舌を出した無邪気なポーズを披露している。
頓知気は「可愛い水鉄砲があったので、いろいろポーズをとってみました！昭和レトロなお風呂がとても可愛くて、テンションが上がりました。無邪気に楽しんでいる表情もぜひチェックしてみてくださいね」と呼びかけている。