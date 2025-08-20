¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè¼·ÃÆ¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¡¡¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡Ù¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹½Ð±é·èÄê¡¡5Ç¯¤Ö¤êÍèÆü¡¢Ä«¥É¥é3ºîÌÜ¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡NHK¤Ï20Æü¡¢2025Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê9·î29ÆüÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡ËÂè¼·ÃÆ½Ð±é¼Ô¤òÈ¯É½¡£¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ê40¡Ë¤Î½Ð±é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡õ¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤Ï¡¢2014Ç¯ÅÙ¸å´ü¤Î¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦µµ»³¥¨¥ê¡¼¤ò±é¤¸¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£16Ç¯¸å´ü¤Î¡Ø¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢º£²ó¡¢5Ç¯¤Ö¤êÍèÆü¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ä«¥É¥é3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¼ç±é¡£Åçº¬¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¡¢À¤³¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿Ëö¤ËÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿³°¹ñ¿Í¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡È²ø¤·¤¤ÏÃ¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¼¡Âè¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤ËºÆ¹½À®¤·¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊªÌ¾¤äÃÄÂÎÌ¾¤Ê¤É¤Ï°ìÉô²þ¾Î¤·¤Æ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¸¶ºî¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡¡¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤Ï¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¶Ð¤áÀè¤Ç¤¢¤ë¿·Ê¹¼Ò¤ÎÆ±Î½¡¢¥¤¥é¥¤¥¶¡¦¥Ù¥ë¥º¥é¥ó¥É¤ò±é¤¸¤ë¡£ÁïÌÀ¤Ç¡¢À¤³¦¤òÈô¤Ó²ó¤ë¹ÔÆ°ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡È¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥¦¡¼¥Þ¥ó¡É¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¥Ø¥Ö¥ó¤ËÆüËÜ¹Ô¤¤ò´«¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹ ¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡Ù¡Ø¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¤Þ¤¿Ä«¥É¥é¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ÆÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËBK¡ÊNHKÂçºå¡Ë¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤ë¤À¤±¤Ç¤â²û¤«¤·¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó±é¤¸¤ë¥¤¥é¥¤¥¶¤Ï¡¢¼«Î©¤·¤¿¡¢¶¯¤¯¤ÆÃÎÅª¤Ê½÷À¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡¢ËÁ¸±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Ìò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤È¤Î´Ø·¸À¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆó¿Í¤¬¡¢º£¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËèÄ«¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À©ºîÅý³ç¡¦¶¶ÄÞÔ¢¿Ã»á¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡Ù¤Î»þ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡×¤È¤à¤«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥é¥¤¥¶¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÆ´¤ì¤ÎÆ±Î½µ¼Ô¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«»þÂå¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤È¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤µ¤ó¤ÎÆó¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¥»¥Ã¥È¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É!? ¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò¤Ç¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÊý¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍèÆü¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«¥É¥é¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢³°¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢¹âÀÐ¤µ¤ó¤ä¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤Ë¸½¾ì¤Î³°¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤âÍê¤â¤·¤¤Êý¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤ê¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Êª¸ì
ÌÀ¼£»þÂå¤Î¾¾¹¾¡£¾¾Ìî¥È¥¡Ê¤Þ¤Ä¤Î¡¦¤È¤¡Ë¤Ï¡¢²øÃÌÏÃ¤¬¹¥¤¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¾¾Ìî²È¤Ï¾åµé»ÎÂ²¤Î²È·Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢Éð»Î¤Î»þÂå¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Éã¤¬»ö¶È¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤â¤Î¤Î¼ºÇÔ¡£¤È¤Æ¤âÉÏ¤·¤¤Êë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥È¥¤Ï»þÂå¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ°é¤Á¡¢¤³¤ÎÀ¸¤¤Ë¤¯¤¤À¤¤ÎÃæ¤ò¤¦¤é¤á¤·¤¯»×¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤¹¡£
¶ËÉÏ¤ÎÀ¸³è¤¬Â³¤¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥È¥¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¤¢¤ë»Å»ö¤ÎÏÃ¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾¾¹¾¤Ë¿·¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿³°¹ñ¿Í±Ñ¸ì¶µ»Õ¤Î²È¤Î½»¤ß¹þ¤ß½÷Ãæ¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡£³°¹ñ¿Í¤¬ÄÁ¤·¤¤»þÂå¡¢À¤´Ö¤«¤é¤ÎÊÐ¸«¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â³Ð¸ç¤Î¾å¤Ç¡¢¥È¥¤Ï½÷Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³°¹ñ¿Í¶µ»Õ¤Ï¥®¥ê¥·¥ã½Ð¿È¤Î¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¿Í¡£¾®¤µ¤¤º¢¤ËÎ¾¿Æ¤«¤é¸«Êü¤µ¤ì¤Æ°é¤Á¡¢¿ÆÀÌ¤ò¤¿¤é¤¤²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¢¤²¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¡¢µï¾ì½ê¤òÃµ¤·Â³¤±¤ÆÆüËÜ¤ËÎ®¤ìÃå¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¥È¥¤Ï¡¢½é¤á¤Ï¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¶ìÏ«¤äÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ë¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¶¶ø¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë»ö¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¿´¤¬ÄÌ¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢Æó¿Í¤È¤â²øÃÌÏÃ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª
¤Ø¤ó¤Æ¤³¤Ê¿Í¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¤Ø¤ó¤Æ¤³¤ÊÆó¿Í¤¬Ìë¤ÊÌë¤Ê²øÃÌÏÃ¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¡¢¤Ø¤ó¤Æ¤³¤ÊÊë¤é¤·¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡½¡½¡£
