関西夏の大型音楽イベント＜RUSH BALL 2025＞が、8月30日および31日の2日間、大阪・泉大津フェニックスで開催される。同フェスに守乃まもが出演することが追加決定した。

守乃まもはDAY2となる8月31日のATMCに出演する。

■＜RUSH BALL 2025＞

8月30日(土) 大阪・泉大津フェニックス

8月31日(日) 大阪・泉大津フェニックス

open9:30 / start11:00



▼DAY1：8/30出演者

[Alexandros] / cinema staff / go!go!vanillas / KANA-BOON / Saucy Dog / w.o.d. / クリープハイプ / シンガーズハイ / ハンブレッダーズ / ヤングスキニー

Opening Act：梅田サイファー

ATMC：Haze / Laura day romance / Q.I.S. / ZION / えんぷてい / ちゃくら /チョーキューメイ / 超☆社会的サンダル / にしな / (夜と) SAMPO

▼DAY2：8/31出演者

BRAHMAN / Crossfaith / Dragon Ash / MONOEYES / SCAFULL KING / SiM / The BONEZ / THE ORAL CIGARETTES / 04 Limited Sazabys / ハルカミライ

Opening Act：KUZIRA

ATMC：bokula. / COPES / LAST ALLIANCE / Rhythmic Toy World / SHADOWS / THE FOREVER YOUNG / カメレオン・ライム・ウーピーパイ / 神聖かまってちゃん / つきみ / トップシークレットマン / 守乃まも ▼チケット

・1DAY / 一般(中学生以上)：各日￥8,250-(税込)

・1DAY / キッズチケット(小学生)：各日￥3,300-(税込)

・1DAY / 一般(中学生以上)＋シャトルバスセット：各日￥9,250-(税込)

・1DAY / キッズチケット(小学生)＋シャトルバスセット：各日￥4,300-(税込)

一般発売受付URL：https://eplus.jp/rushball/

公式スマホサイトGREENS!受付URL：https://sp.greens-corp.co.jp/

※枚数制限：4枚

※受付券種：各日1DAY／各日1DAYキッズチケット ◯駐車場・バイク

券種：8月30日(土)駐車券、8月31日(日)駐車券

利用時間：9:00〜21:30

枚数制限：1枚

料金：\3,000

https://eplus.jp/sf/detail/0078140047-P0030150?P6=001&P1=0402&P59=1

※ファミリーマート店頭販売あり

※駐車券は各枚数限定販売となりますのであらかじめご購入ください。売り切れ次第終了となります。 ◯シャトルバス／お帰り直行バス

▼シャトルバス

券種：8月30日(土)シャトルバス、8月31日(日)シャトルバス

行き先：泉大津市シーパスパーク バス乗り場 ⇔ 泉大津フェニックス

利用時間：9:00〜22:30迄(随時運行予定)

枚数制限：4枚

料金：\1,000 (往復)

▼お帰り直行バス

【なんば】

券種：8月30日(土)お帰り直行バス“なんば”、 8月31日(日)お帰り直行バス“なんば”

行き先：泉大津市シーパスパーク(シャトルバス利用) → 泉大津フェニックス → なんば駅周辺

利用時間：なんば行き 20:30〜随時予定 ※定員になり次第発車致します。

枚数制限：1枚

料金：\2,500

【梅田】

券種：8月30日(土)お帰り直行バス“梅田”、 8月31日(日)お帰り直行バス“梅田”

行き先：泉大津市シーパスパーク(シャトルバス利用) → 泉大津フェニックス → 梅田駅周辺

利用時間：梅田行き 20:30〜随時予定 ※定員になり次第発車致します。

枚数制限：1枚

料金：\3,000

https://eplus.jp/sf/web/irg/live/festival/rb2025-bus

※ファミリーマート店頭販売あり

※直行バスバスチケットは各枚数限定販売となりますのであらかじめご購入ください。売り切れ次第終了となります。

