◇ア・リーグ オリオールズ4―3レッドソックス（2025年8月19日 ボストン）

オリオールズの菅野智之投手（35）が19日（日本時間20日）、敵地でのレッドソックス戦に先発。メジャー初対決となった吉田正尚外野手（32）から2三振を奪うなど、5回5安打1失点。ただ、9回に救援陣がつかまり11勝目はお預けとなった。チームは延長戦を制し、3連勝をつかんだ。試合後は日本人対決にも言及した。

菅野はこれで直近5試合で3勝0敗、防御率1・90と好調が続く。6、7月は大量失点する試合もあったが、復調理由について「しっかりとうまくいかない現認を追及して課題と向き合っていろんな人の力を借りて克服できたと思います」と周囲に感謝した。

また、吉田との日本人対決は初回2死一、二塁でスプリットで空振り三振に仕留めると、4回も2ボールからファウルでカウントを立て直し、最後はスイーパーで空振り三振と2打席続けて三振を奪った。

試合後、「ある程度はミーティング通りというか自分のプラン通りに進んだ。（1打席目は）初球にいいところに真っ直ぐが出せて、あの軌道から外に逃げていくボールだと思います」とうなずいた。

日本人対決への意識は「もちろん、それはありますし、他の日本人投手が日本人打者と対戦する時に意識してないって言ったらウソになる」と特別な感情はあると断言した。

前日には吉田と少し会話もしたそうで、「もちろん日本人ってことは意識してますけど、まぁそれ以上のことはないので、打線の1人のバッターとして対峙していかないといけない」と意識はしつつも余計な力をいれることなく平常心で臨んだと振り返った。