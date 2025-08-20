にしなが、本日リリースした新曲「輪廻」のMVを今夜21時にプレミア公開されることを発表した。

◆にしな 動画

本楽曲は6月に開催された全国ワンマンツアー＜MUSICK 2＞内で初披露された新曲で、にしな自身が大切な人との永遠の別れを経験したことをきっかけに制作されたものだという。MVの監督は映像作家・写真家の島田大介が手掛けた。

さらに、2026年3月から全国10都市を巡るワンマンツアーの開催も決定した。本日からオフィシャル最速先行の受付もスタート。受付は9月1日23時59分までなので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️新曲「輪廻」 リリース日：2025年8月20日（水）

配信リンク：https://nishina.lnk.to/rinne

◾️＜にしな ツアー2026＞（タイトル後日発表） 2026年

3⽉29⽇（⽇）Zepp Fukuoka OPEN 17:00 / START 18:00

4⽉4⽇（⼟）Zepp Namba(OSAKA) OPEN 17:00 / START 18:00

4⽉5⽇（⽇）Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00

4⽉12⽇（⽇）Zepp Sapporo OPEN 17:00 / START 18:00

4⽉18⽇（⼟）Zepp DiverCity(TOKYO) OPEN 17:00 / START 18:00

5⽉23⽇（⼟）仙台Rensa OPEN 17:00 / START 18:00

5⽉30⽇（⼟）岡⼭CRAZYMAMA KINGDOM OPEN 17:00 / START 18:00

6⽉6⽇（⼟）⾦沢RED SUN OPEN 17:00 / START 18:00

6⽉13⽇（⼟）⾼松オリーブホール OPEN 17:00 / START 18:00

6⽉20⽇（⼟）熊本 B.9 V1 OPEN 17:00 / START 18:00 ・チケット：\5,500（税込・スタンディング）

▼オフィシャル最速先行

URL：https://eplus.jp/nishina2026/

受付期間：8月20日（水）12:00 〜 9月1日（月）23:59