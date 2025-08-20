¡ÖÎò»Ë¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×µì¥½Ï¢¤«¤é¶¯À©Ï¢¹Ô¤µ¤ì¤¿²áµî»ý¤ÄÅì¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥é¥È¥Ó¥¢¡¡¥í¥·¥¢¤Î¶¼°ÒºÆ¤Ó¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â280Ëü¿Í¤¬¶¯À©Ï¢¹Ô¤«
Àï¸å80Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤Ç¤¹¡£Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¡¢µì¥½Ï¢¤«¤é¶¯À©Ï¢¹Ô¤µ¤ì¤¿²áµî¤ò»ý¤ÄÅì¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡£¤½¤ì¤«¤é80Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¡¢ºÆ¤Ó¥í¥·¥¢¤Î¶¼°Ò¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¡ÖÎò»Ë¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åì¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥Ð¥ë¥È»°¹ñ¤Î¥é¥È¥Ó¥¢¡£Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎºÇÃæ¡¢¥é¥È¥Ó¥¢¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤1Æü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¥Æ¥ê¥¹¤µ¤ó
¡ÖÉã¿Æ¤Ï¶¯À©¼ýÍÆ½ê¤ËÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤òºÇ¸å¤Ë¸«¤¿¤Î¤¬¡¢1941Ç¯6·î14Æü¤Ç¤·¤¿¡×
1941Ç¯6·î14Æü¡£¥é¥È¥Ó¥¢¤Ë¿¯¹¶¤·¤Æ¤¤¤¿µì¥½Ï¢·³¤¬¿Í¡¹¤ò¶¯À©Ï¢¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î1Æü¤À¤±¤Ç¡¢¤ª¤è¤½1Ëü5000¿Í¤¬Ï¢¤ìµî¤é¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤Á6000¿Í¤¢¤Þ¤ê¤¬¼ýÍÆÀè¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ4ºÐ¤À¤Ã¤¿¥Ú¥Æ¥ê¥¹¡Ê87¡Ë¤µ¤ó¤â¡¢Éã¿Æ¤¬·³¿Í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÈ¿¹³ÀªÎÏ¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²¤È¶¦¤ËÉã¿Æ¤È¤ÏÊÌ¤Î¼ýÍÆ»ÜÀß¤Ø¡£
¥Ú¥Æ¥ê¥¹¤µ¤ó
¡ÖËèÆü¥Ñ¥ó¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1¿Í¤¿¤Ã¤¿100¥°¥é¥à¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î¸å¡¢¤Ú¥Æ¥ê¥¹¤µ¤ó¤Ï¥é¥È¥Ó¥¢¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤ËÉã¿Æ¤ò´Þ¤á²ÈÂ²4¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°äÂÎ¤¬Ìá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ú¥Æ¥ê¥¹¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¼«Âð¤ÎÄí¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ÈÂ²¤ÎÌ¾Á°¤òµ¤·¤¿ÌÚ¡¹¤ò¿¢¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¥Æ¥ê¥¹¤µ¤ó
¡ÖÌÚ¡¹¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÆ°µ¤Îµ²±¤ò»Ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
µì¥½Ï¢·³¤Ë¤è¤ë¡¢¸·¤·¤¤ÃÆ°µ¡£ÀìÌç²È¤Ï¡ÖÎò»Ë¤Ï·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥È¥Ó¥¢¤ÎÎò»Ë¸¦µæ¼Ô
¡ÖÅö»þ¡¢¥é¥È¥Ó¥¢¿Í¤Ï¥í¥·¥¢¸ì¤·¤«ÄÌ¤¸¤Ê¤¤´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊ¸²½¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
2022Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¡×¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â280Ëü¿Í°Ê¾å¤¬¥í¥·¥¢¤Ë¶¯À©Ï¢¹Ô¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤Î¥¤¥§¥Õ¤Ø¥ó¤µ¤ó°ì²È¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°ì»þ¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤Ë¶¯À©Ï¢¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ì»þ¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¥¤¥§¥Õ¤Ø¥ó¤µ¤ó
¡Ö»ä¤Ï·³¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤É¤³¤«¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÍ¿¤¨¤ÆÍ¶ÏÇ¤·¡¢¥í¥·¥¢²½¤ò¶¯Í×¤·¤Þ¤·¤¿¡×
µ¼Ô
¡Öº£¡¢¤³¤Á¤é¤Î¹¾ì¤Ç¤Ï¡¢80Ç¯°Ê¾åÁ°¤Îµ²±¤ò¸ì¤ê·Ñ¤´¤¦¤È¡¢Åö»þÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ê¤É400¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢µ§¤ê¤òÊû¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º£·î¡¢¥é¥È¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢Îò»Ë¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°¤¿¤á¤Î½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢µì¥½Ï¢·³¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿¿Í
¡ÖÃ¯¤«¤¬»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¤Þ¤¿¹¶¤á¤ÆÍè¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥é¥È¥Ó¥¢¤Ï¡¢¤Þ¤¿´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¥í¥·¥¢¤È¹ñ¶¤òÀÜ¤¹¤ë¥é¥È¥Ó¥¢¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶°Ê¹ß¡¢¥í¥·¥¢¤Î·³»öÍÑÌµ¿Íµ¡¤¬ÎÎÆâ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë»öÂÖ¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¤¢¤ÎÆü¡×¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
