田中碧&岩田智輝&長谷川唯、日本人3選手が各カテゴリーのPFA年間ベストイレブンに選出!!
イングランドのプロサッカー選手協会(PFA)は19日、2024-2025シーズン各カテゴリーの年間ベストイレブンを発表した。
日本人選手は3選手が選出。EFLチャンピオンシップ(イングランド2部)ベスト11にリーズMF田中碧、EFLリーグ1(イングランド3部)ベスト11にバーミンガムMF岩田智輝、ウィメンズ・スーパーリーグ(WSL/イングランド女子1部)ベスト11にマンチェスター・シティウィメンMF長谷川唯が名を連ねた。
田中は昨季のリーグ戦で43試合5得点2アシストを記録し、リーズのリーグ優勝と3年ぶりのプレミアリーグ優勝に貢献。岩田はリーグ戦40試合6得点1アシストを記録し、バーミンガムのリーグ優勝と2部復帰の立役者の一人に。長谷川は2年連続でリーグ戦全22試合出場を果たし、3年連続でPFA年間ベストイレブンに選出された。
受賞者はPFA会員である選手の投票によって決定。3選手はそれぞれ各カテゴリーの最優秀選手賞の候補6名にノミネートされていたが、惜しくもMVPは逃している。
