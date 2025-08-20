熱すぎるお茶やコーヒーを飲む習慣はがんを引き起こすかもしれないと専門家が解説、少しずつ飲むのがコツ
お茶やコーヒーなどの温かい飲み物は、ほっと心を落ち着かせてくれるものです。ところが、あまりにも熱すぎる飲み物はがんのリスクを高める可能性があると、ウェスタンシドニー大学の消化器専門医であるヴィンセント・ホー准教授が解説しています。
Do hot drinks really give you cancer? A gut expert explains
https://theconversation.com/do-hot-drinks-really-give-you-cancer-a-gut-expert-explains-261256
これまでのところ、熱い飲み物と喉頭がんや胃がんとの関連性は見つかっていませんが、食道がんとは関連性が見つかっているとのこと。世界保健機関(WHO)の下部組織である国際がん研究機関は2016年、65度を超える非常に熱い飲み物を飲むことを、「ヒトに対しておそらく発がん性がある」というリスクカテゴリーに分類しました。このカテゴリーには「赤身の肉を大量に食べること」や、「屋内で木を燃やすことで放出されるガス」といったものも含まれます。
国際がん研究機関の分類は、主に南米で飲まれるハーブ飲料である「マテ茶」と食道がんの関連について調べた研究に基づいています。マテ茶は一般的に約70度という高温で飲まれており、この研究ではマテ茶を大量に飲むことが食道がんのリスク増加に関連性があるとわかりました。
また、中東やアフリカ、アジアで行われた研究でも、非常に熱い飲み物と食道がんとの関連性が確認されています。イギリスの成人約50万人を対象に行われた2025年の研究では、非常に熱い紅茶やコーヒーを1日8杯以上飲む人は、熱い飲み物を飲まない人と比べて食道がんを発症する可能性がほぼ6倍に達することが報告されています。
非常に熱い飲み物を飲むと食道がんのリスクが高まる理由については、「熱い飲み物によって食道の内壁が損傷し、長期的にがんの発生につながるのではないか」という説が古くから提唱されています。実際に研究者らは、動物実験を行って熱い飲み物が食道に及ぼすダメージについて研究してきました。
2016年に行われた研究では、約70度の熱いお湯を経口投与されたマウスはより低い温度のお湯を与えられたマウスと比較して、食道にがんの前兆となる病変を発症する頻度が高く、発症時期も早いことが確認されています。
また、食道の粘膜に熱い飲み物がダメージを与えることで正常なバリア機能が弱まり、胃酸の逆流によるダメージをさらに高めているのではないかという説も提唱されています。胃酸逆流による慢性的なダメージが長期間にわたって蓄積すると、食道がんを発症するリスクが高まるというわけです。
食道がんのリスクは、一度に熱い飲み物を飲む量にも左右される可能性があります。さまざまな温度のコーヒーを飲んだ時の食道内の温度を測定した研究では、飲み物の温度よりも飲む量の方が影響が強いことがわかりました。65度のコーヒーを「一口で20ml」という非常に多い量で飲むと、食道内の温度が最大12度も上昇します。これは持続的な熱障害を引き起こし、食道の細胞を損傷させる可能性があるとのこと。
ホー氏は、「65度のコーヒーを時々、少しの量飲むくらいでは、長期的な問題を引き起こす可能性は低いでしょう。しかし、長年にわたって非常に熱い飲み物を大量に飲むと、食道がんのリスクが高まる可能性があります」と述べています。
コーヒーなどの抽出温度は90度を超えることも多く、テイクアウトのホットドリンクはオフィスや自宅に持ち帰った後に飲むことを想定し、約90度で提供されることもあります。アメリカの研究では、コーヒーの風味と味を保ちながら食道への損傷リスクを抑えられる温度として、「57.8度」が最適だと結論付けられました。
ホー氏による「温かい飲み物を安全に飲むためのアドバイス」は以下の通り。
・ゆっくり時間をかけて楽しむこと。
・熱い飲み物はかき混ぜたり、テイクアウトの場合はフタを開けたり、冷たい水か牛乳を加えたりして冷ましてから飲む。
・飲み物の温度を確かめたい場合は、食道へのダメージを最小限に抑えるために少量ずつ飲む。