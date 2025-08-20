【熱帯低気圧】台風に比べ風が弱まるだけで「雨雲」は健在

熱帯低気圧が２１日（木）にかけて九州の西海上に進む見込みです。熱帯低気圧や太平洋高気圧の縁を回る暖かく湿った空気の影響により、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。九州地方は局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風のおそれがあります。

【地図で確認】大雨警報・洪水警報の可能性がある地域は？

雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。福岡県、大分県、鹿児島県（奄美地方を除く）は、警報級の可能性【中】と発表されています。

【雷注意報】九州地方全域に発表

《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈急な激しい雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。

発雷確率が５０％以上のところもあり、大気の状態は不安定です。

２０日（水）雨シミュレーション（３０分ごと）

夏休み期間中です。特に山間部では天気が変わりやすく、上流で多くの雨が降り下流の河川が急に増水してしまうことが考えられます。山や川で過ごされている皆さんは、最新の雨雲の状況をチェックしておきましょう。

