【Zodiac WOKS シャチモデル】（滋賀県 Simo 46歳）

いつも投稿楽しみにさせて頂いております。

これが私の布袋モデルですが、私もずっと布袋さんのファンですが布袋モデル欲しい気持ちもあったのですがミーハーすぎるし！

やはり布袋モデルは布袋さんのギターだからと購入に悩んでいたとき、当時中学生のとき某ギター雑誌でたぶんGUITARHYTHMWILDツアーの機材の記事でトップ材がキルトメイプルのシャチモデルが載っているのをみて一目惚れコレだ俺のギター！

と思ったのは、いいのですが、関西のローカル滋賀県当時まともな楽器やも少なく東京のメーカーZodiac WORKSなど扱っているとこもなく諦めてた日々、たまたま訪れた今はなき西武百貨店に姉と遊びに行ったとき、西武楽器店が目にはいったのですが、まさかギター置いてると思ってなかったのですが、入店して奥に進むとエレキギターが並んでいるじゃないですか！しかもその中にシャチモデルが！

でもその時はお金もなく購入せずにかえりました、まだまだ話し続きますが大丈夫ですか？

高校1年になり夏休みのバイト代を握り締めていざ西武楽器に行ったのですが、さすがに1年も経ってたので売れていて泣きそうになっていたのですが、スタッフの方が親切に「良かったらZodiacWORKSに作ってくれるか」電話して頂き、「パーツ余ってるから作ってあげるよ」と返事がありオーダーでき今布袋さんが使われているシャチモデルと一緒ではないんですが購入に至りました。

西武楽器から持ち帰るバスのなか子犬を抱えるように抱きながら帰ったのを今でも思いだします！

他にもギターは持っていますがかれこれ30年の相棒になりますがこれが私の布袋モデルです！

◆ ◆ ◆

ゾディアック・ワークスも松崎さんが亡くなってしまったことでブランド終焉となってしまったわけですが、そこから生まれたギターは我々によりもずっと長生きをしていく存在ですから、そういう点でも夢のある一本ですよね。今ではなかなか手には入れにくくなったというど迫力のキルトもその貴重さを底上げしているし、マッチングヘッドもカッコいい。てか、写真がおしゃれです。（BARKS 烏丸哲也）

