《 AIの社会実装で生産性向上 》HEROZ代表取締役CEO・林隆弘「AI革命を起こし、社会課題の解決を通じて未来をつくっていきたい」
将棋好きとネットの登場
─ 起業しようと思ったきっかけから聞かせてください。
林 小学校時代の卒業文集に「将来は起業したい」と書いていたほど、もともと起業を考えていました。その後、大学生の頃に楽しい学生生活を送りながらも、何で起業しようかと考えていたときに登場したのがインターネット。「これに人生を賭けよう」と考え、ITの世界で起業しようと決意しました。
─ それでNEC（日本電気）に就職したのですね。
林 ええ。ITが今後重要になってくると考えたときに、まずは起業する前に社会人としてITに関する様々な経験を積める会社で働きたいと思ったことが理由です。NECでは技術開発職としてシステム開発やIT投資といった様々な仕事をさせてもらいました。いろいろな経験を積ませてもらいましたね。
─ 起業は2009年ですから、リーマン・ショックで世界が揺れ動いていたときですね。
林 はい。ただ07年にアイフォーンが登場し、スマートフォンの時代が来たと言われており、まさに時代の変わり目を迎えていました。ですからチャンスだと。そこで何か面白いことができないかと考えていたときにヒントになったのが将棋でした。
─ なぜ将棋？
林 もともと私が将棋好きだったんです。アマチュア全国大会で優勝したり、当時のアマチュア最高段位の六段も持っていました。まさに将棋が趣味だったのですが、2000年ぐらいから「将棋AI」が登場し、自分自身が強くなりたいために、それを利用していました。ただ当時はまだ将棋AIなど全く注目されてはいませんでしたね。
だからこそ、この将棋AIを通じてもっと将棋の楽しさを伝えたいと思いました。それで当社を起業したわけですが、幸運だったのは将棋の縁もあって、現在当社の代表取締役CRO（チーフレベニューオフィサー）の髙橋知裕や将棋AI「Ponanza」や「Apery」の開発者、学生時代は「スーパーコンピュータコンテスト」の常連だった技術者などが当社に集まって来てくれたことですね。
─ AIの技術者が集まったのですね。起業当初から将棋AIが主力事業だったのですか。
林 当初は将棋AIといっても、なかなかビジネスになりませんでした。マーケットも小さかったですしね。ですから、最初はスマホ向けのアプリケーション開発を手掛けていました。その事業はまあまあでしたね。実際、創業から18年に上場するまで9年かかっていますからね。
その中でも当社の拠り所となったのは先ほど申し上げた技術力です。アプリもとにかく素早く作れると。そこはスタートアップらしい特長ではないかと思いますね。調子のよいときには1日1つ、サービスを作り上げていたようなスピード感です。
─ それだけ楽しかったと。
林 はい。アプリを量産する仕組みを作ることができたことによって、私は仕組みを作ることに楽しさを感じるようになりました。例えば、クイズのプラットフォームを作り、それが法律のクイズである場合、エクセルで表を作り、そのデータを流し込めば、自然とクイズアプリができあがるというものです。1時間もあればできてしまうと。
すると、この仕組みを横展開し、他にも税理士に関するものであれば、それ相応のエクセルの表を作成しさえすれば、あっという間にアプリができると。当時の当社はそこまで社員数が多かったわけではありませんから、少ない人数でも事業を展開できるようにするためにはどうすれば良いのか、どうやって仕掛けるかに時間を割きました。
─ 起業しようと思ったきっかけから聞かせてください。
林 小学校時代の卒業文集に「将来は起業したい」と書いていたほど、もともと起業を考えていました。その後、大学生の頃に楽しい学生生活を送りながらも、何で起業しようかと考えていたときに登場したのがインターネット。「これに人生を賭けよう」と考え、ITの世界で起業しようと決意しました。
─ それでNEC（日本電気）に就職したのですね。
林 ええ。ITが今後重要になってくると考えたときに、まずは起業する前に社会人としてITに関する様々な経験を積める会社で働きたいと思ったことが理由です。NECでは技術開発職としてシステム開発やIT投資といった様々な仕事をさせてもらいました。いろいろな経験を積ませてもらいましたね。
─ 起業は2009年ですから、リーマン・ショックで世界が揺れ動いていたときですね。
林 はい。ただ07年にアイフォーンが登場し、スマートフォンの時代が来たと言われており、まさに時代の変わり目を迎えていました。ですからチャンスだと。そこで何か面白いことができないかと考えていたときにヒントになったのが将棋でした。
─ なぜ将棋？
林 もともと私が将棋好きだったんです。アマチュア全国大会で優勝したり、当時のアマチュア最高段位の六段も持っていました。まさに将棋が趣味だったのですが、2000年ぐらいから「将棋AI」が登場し、自分自身が強くなりたいために、それを利用していました。ただ当時はまだ将棋AIなど全く注目されてはいませんでしたね。
だからこそ、この将棋AIを通じてもっと将棋の楽しさを伝えたいと思いました。それで当社を起業したわけですが、幸運だったのは将棋の縁もあって、現在当社の代表取締役CRO（チーフレベニューオフィサー）の髙橋知裕や将棋AI「Ponanza」や「Apery」の開発者、学生時代は「スーパーコンピュータコンテスト」の常連だった技術者などが当社に集まって来てくれたことですね。
─ AIの技術者が集まったのですね。起業当初から将棋AIが主力事業だったのですか。
林 当初は将棋AIといっても、なかなかビジネスになりませんでした。マーケットも小さかったですしね。ですから、最初はスマホ向けのアプリケーション開発を手掛けていました。その事業はまあまあでしたね。実際、創業から18年に上場するまで9年かかっていますからね。
その中でも当社の拠り所となったのは先ほど申し上げた技術力です。アプリもとにかく素早く作れると。そこはスタートアップらしい特長ではないかと思いますね。調子のよいときには1日1つ、サービスを作り上げていたようなスピード感です。
─ それだけ楽しかったと。
林 はい。アプリを量産する仕組みを作ることができたことによって、私は仕組みを作ることに楽しさを感じるようになりました。例えば、クイズのプラットフォームを作り、それが法律のクイズである場合、エクセルで表を作り、そのデータを流し込めば、自然とクイズアプリができあがるというものです。1時間もあればできてしまうと。
すると、この仕組みを横展開し、他にも税理士に関するものであれば、それ相応のエクセルの表を作成しさえすれば、あっという間にアプリができると。当時の当社はそこまで社員数が多かったわけではありませんから、少ない人数でも事業を展開できるようにするためにはどうすれば良いのか、どうやって仕掛けるかに時間を割きました。