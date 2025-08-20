西野未姫、夫・山本圭壱＆愛娘と映画館へ 3ショットに「娘ちゃんが2人にそっくり」「可愛い家族」と反響
【モデルプレス＝2025/08/20】元AKB48でタレントの西野未姫が19日、オフィシャルブログを更新。夫でお笑いトリオ・極楽とんぼの山本圭壱と0歳の愛娘・にこりちゃんと一緒に、家族3人で映画鑑賞に訪れたことを報告し、初めての“映画館デビュー”の様子を明かした。
【写真】西野未姫「そっくり」と話題の娘顔出し3ショット
西野は「2025／08／19」と題してブログを更新し、「そういえば！この前3人でシナぷしゅの映画を観てきました」と、映画『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺにゅうワールド』のポスター前で、娘を抱っこする山本と西野が、笑顔で寄り添う3ショットとともに報告。「＃にこちゃん初めての映画」「＃お腹すいた時間と眠い時間が被って」「＃オープニングだけ喜んでその後寝ちゃいました笑」とハッシュタグを添えながら、0歳の娘らしい自然な反応を明かし、「同じくらいの赤ちゃんもいたのでぐずっても安心だった」と映画館の雰囲気にも安心した様子をつづった。
また「＃今度はご機嫌な時間にリベンジしたいな」と再挑戦への意欲を見せ、「その1日の様子YouTubeにアップされてるのでよかったら見てください」と呼びかけてブログを締めくくった。
SNS上ではファンからは「にこちゃんザ・女の子〜って感じで可愛い〜」「山本ファミリー可愛すぎる」「3人とも可愛くて素敵」「娘ちゃんが2人にそっくり」「なんかほっこりする」「とても素敵なファミリー」「けーちょんの顔面白い」「可愛い家族」などの声が多数寄せられている。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。育児と仕事を両立しながら、バラエティーやSNSなどでも変わらぬ元気な姿を見せている。（modelpress編集部）
◆西野未姫、夫・山本圭壱＆愛娘と映画館へ
◆西野未姫の投稿に反響
