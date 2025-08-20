俳優の高橋克典さんが自身のブログで「バイクの日」にちなんで愛車を披露しています。



高橋さんは19日に「今日は8月19日で『バイクの日』だそうで。」と前振りして、愛車「Z1000 Mk2」を紹介。しかし、シートにはまだビニールカバーがかぶせられたまま。「組んでから一年、まだ一度も乗れてない。。。」と実情を明かしています。





















高橋さんは「このカクカクしてるデザインが良いんだな。」「でも足つき悪いっていうから大丈夫かな」と、未だ乗れていない愛車への期待と不安を綴り「暑さがもう少しおさまったら、一度ゆっくりツーリングに行きたい。」と願いを込めています。





一方で高橋さんは “日常の足” としてもう一つの愛車も投稿。「昔マネージャーがプレゼントしてくれた『MASI』というイタリア製のクロスバイク。」と紹介しています。

【担当：芸能情報ステーション】